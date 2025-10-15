Alunos da UFF visitam a Estação de Tratamento de Água Rio Dourado, aprendendo sobre captação, tratamento e distribuição da água potável - Foto: Divulgação

Alunos da UFF visitam a Estação de Tratamento de Água Rio Dourado, aprendendo sobre captação, tratamento e distribuição da água potávelFoto: Divulgação

Publicado 15/10/2025 14:22

Rio das Ostras - Alunos do curso de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense (UFF), campus Rio das Ostras, vivenciaram nesta semana uma experiência prática na Estação de Tratamento de Água (ETA) Rio Dourado. A visita teve como objetivo aprofundar o conhecimento sobre a captação, tratamento e distribuição de água potável, destacando como o saneamento básico impacta diretamente a saúde pública.

Recebidos pela equipe de Operações da concessionária, os estudantes acompanharam todas as etapas do processo, da captação da água bruta no rio até os rigorosos controles de qualidade, garantindo que a água chegue às torneiras dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Eles também conheceram o laboratório da ETA, onde são realizados exames físico-químicos e microbiológicos.

“Foi uma experiência enriquecedora que agregou muito à minha formação como futura enfermeira e como moradora da cidade. Compreender o cuidado por trás de cada gota nos dá base para orientar nossos futuros pacientes sobre prevenção de doenças”, comentou a aluna Sofia Peçanha.

O supervisor da Rio+Saneamento, Alan Matos, ressaltou a importância de aproximar a comunidade acadêmica da realidade do saneamento. “Fortalecer vínculos com estudantes é gratificante e ajuda a conscientizar sobre o uso responsável da água e seu impacto na saúde da população”, destacou.