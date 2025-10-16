Policiais civis da 123ª DP apreenderam grande quantidade de drogas durante operação no bairro Miramar, em MacaéFoto: Reprodução

Macaé - Uma denúncia anônima levou policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia de Macaé a prender um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Miramar, na noite de quarta-feira (15). A ação rápida dos agentes resultou na apreensão de cocaína, crack e maconha, além de reforçar o combate ao crime organizado na região.
Segundo informações da polícia, a denúncia indicava que o suspeito atuava na venda de entorpecentes em plena Avenida Santos Moreira. No local, os agentes flagraram o homem durante a entrega de drogas a um usuário. A abordagem foi imediata e resultou na apreensão de porções de entorpecentes com o acusado.
As buscas se estenderam até a casa do suspeito, onde os policiais encontraram mais 12 invólucros de maconha, 108 pinos de cocaína e 57 pedras de crack, além de materiais usados para embalar e comercializar a droga.
O homem foi levado para a 123ª DP, onde permaneceu preso e foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. De acordo com a polícia, a operação faz parte de uma série de ações voltadas ao enfrentamento do narcotráfico e à garantia da segurança nos bairros de Macaé.
