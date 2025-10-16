Policiais da 123ª DP prenderam "Magrinho" após investigação que ligou o suspeito a crime ocorrido no bairro Novo CavaleirosFoto: Reprodução
"Magrinho", suspeito de tentativa de triplo homicídio em Macaé, é preso durante operação no Parque Aeroporto
Apontado como integrante de facção criminosa, ele foi capturado por agentes da 123ª DP e também responderá por tráfico de drogas e associação ao crime
Artesãos de Rio das Ostras celebram reconhecimento e novas oportunidades com entrega da Carteira Nacional
Mais de 100 profissionais receberam o documento que abre portas para capacitação, feiras e geração de renda, em um evento que uniu cultura, turismo e emoção na Biblioteca Municipal Íris Galvão
Ação rápida da Polícia Civil desmonta ponto de tráfico em bairro de Macaé
Homem é preso em flagrante durante operação no Miramar; drogas e materiais usados na venda foram apreendidos
Acelerando emoções: Macaé volta ao circuito do motocross após mais de uma década
Cidade sedia neste fim de semana uma etapa do Campeonato Estadual de Motocross e celebra o retorno do esporte com pista entre as maiores do Rio de Janeiro
Câmara de Macaé aprova leis e requerimento para fortalecer saúde da população
Projetos tratam de monitoramento da diabetes, controle de poluentes e detecção precoce do HPV, alinhados à prevenção de doenças
Guerreiros de Macaé sobem ao ringue no Brasileiro de Muay Thai em Cabo Frio
Atletas da Brave House representam a cidade em uma das maiores competições do país, levando dedicação, superação e o nome de Macaé ao topo
