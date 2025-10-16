Policiais da 123ª DP prenderam "Magrinho" após investigação que ligou o suspeito a crime ocorrido no bairro Novo Cavaleiros - Foto: Reprodução

Publicado 16/10/2025 20:27

Macaé - Um dos criminosos mais procurados de Macaé teve o fim da linha nesta quinta-feira (16). Conhecido como “Magrinho”, o homem identificado como P.D.S.S. foi capturado por agentes da 123ª Delegacia de Polícia, sob comando do delegado Pedro Emílio, no Parque Aeroporto, após meses de investigação.

Segundo a Polícia Civil, ele é apontado como o autor de uma tentativa de triplo homicídio, registrada em 30 de janeiro de 2024, no bairro Novo Cavaleiros. Na ocasião, o suspeito e um comparsa menor de idade chegaram ao local em um carro vermelho e abriram fogo contra três pessoas, que foram socorridas por moradores e sobreviveram.

As apurações apontam que o atentado foi motivação por vingança, consequência direta da disputa entre facções rivais, o Comando Vermelho (CV) e a Amigos dos Amigos (ADA), que travam uma guerra silenciosa por territórios em Macaé.

Durante a prisão, os policiais também encontraram porções de drogas e balanças de precisão, o que levou à autuação em flagrante por tráfico e associação para o tráfico. O mandado de prisão preventiva havia sido expedido pela 1ª Vara Criminal de Macaé.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população nas investigações. Informações sobre atividades criminosas podem ser repassadas de forma anônima pelo WhatsApp da 123ª DP: (22) 98831-8043.