Prova será realizada na Cidade Universitária de Macaé neste domingo, reunindo estudantes em busca de uma vaga no Colégio de Aplicação Foto: Douglas Smmithy

Publicado 16/10/2025 20:37

Macaé - O fim de semana será de expectativa e emoção para centenas de estudantes de Macaé que sonham com uma vaga no Colégio de Aplicação (CAp). O cartão de confirmação da prova, documento essencial para o processo seletivo de admissão 2026, já está disponível para consulta no portal da Prefeitura, e deve ser apresentado no dia da avaliação, marcada para domingo (19), das 9h às 13h, na Cidade Universitária.

O cartão traz informações como número de inscrição, sala e local da prova. Quem ainda não conferiu, precisa ficar atento: sem o documento, o candidato não poderá realizar o exame. A divulgação do ensalamento já havia ocorrido na última terça-feira (14).

A seleção contará com prova objetiva e redação, abordando conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia. Ao todo, estão sendo oferecidas 100 vagas gratuitas para a 1ª série do Ensino Médio.

De acordo com o cronograma do edital, o gabarito preliminar será divulgado na segunda-feira (20), com prazo para recursos até o dia 21. A versão final sai em 23 de outubro, e o resultado da prova objetiva será publicado no dia 31. Já a classificação final está prevista para 17 de dezembro.

Os aprovados deverão realizar a matrícula entre os dias 26 e 28 de janeiro de 2026, das 8h às 15h, na própria Cidade Universitária, localizada na Rua Aloísio da Silva Gomes, nº 50, Bairro Granja dos Cavaleiros.

Mais informações e atualizações sobre o processo seletivo podem ser acompanhadas no portal e nas redes oficiais da Prefeitura de Macaé.