Prova será realizada na Cidade Universitária de Macaé neste domingo, reunindo estudantes em busca de uma vaga no Colégio de Aplicação Foto: Douglas Smmithy
Sonho do Ensino Médio no CAp: cartão de confirmação já está disponível para prova deste domingo
Mais de 100 vagas gratuitas serão disputadas na seleção do Colégio de Aplicação; candidatos devem conferir local e horário antes da avaliação
Sonho do Ensino Médio no CAp: cartão de confirmação já está disponível para prova deste domingo
Mais de 100 vagas gratuitas serão disputadas na seleção do Colégio de Aplicação; candidatos devem conferir local e horário antes da avaliação
"Magrinho", suspeito de tentativa de triplo homicídio em Macaé, é preso durante operação no Parque Aeroporto
Apontado como integrante de facção criminosa, ele foi capturado por agentes da 123ª DP e também responderá por tráfico de drogas e associação ao crime
Ação rápida da Polícia Civil desmonta ponto de tráfico em bairro de Macaé
Homem é preso em flagrante durante operação no Miramar; drogas e materiais usados na venda foram apreendidos
Acelerando emoções: Macaé volta ao circuito do motocross após mais de uma década
Cidade sedia neste fim de semana uma etapa do Campeonato Estadual de Motocross e celebra o retorno do esporte com pista entre as maiores do Rio de Janeiro
Câmara de Macaé aprova leis e requerimento para fortalecer saúde da população
Projetos tratam de monitoramento da diabetes, controle de poluentes e detecção precoce do HPV, alinhados à prevenção de doenças
Guerreiros de Macaé sobem ao ringue no Brasileiro de Muay Thai em Cabo Frio
Atletas da Brave House representam a cidade em uma das maiores competições do país, levando dedicação, superação e o nome de Macaé ao topo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.