Secretário de Educação, Matias Mendes, afirma que esse é um momento estratégico para o planejamento da rede. - Foto: Divulgação

Publicado 13/11/2025 11:19 | Atualizado 13/11/2025 11:31

Macaé - Em Macaé, o futuro escolar de milhares de estudantes começa a ser definido ainda este mês. A cidade abriu o calendário de matrículas para o ano letivo de 2026, com um sistema totalmente online e voltado à agilidade e transparência no atendimento às famílias. A Portaria nº 147/2025, publicada no Diário Oficial, estabelece todas as etapas do processo, desde a renovação de matrícula até a pré-inscrição de novos alunos na rede municipal.

O primeiro passo é a renovação de matrícula dos estudantes que permanecerão na mesma escola. O prazo vai de 13 a 21 de novembro, e o procedimento deve ser feito exclusivamente pelo site https://matricula.educamaismacae.net

, também disponível no portal oficial da Prefeitura. O processo é simples e dispensa a entrega presencial de documentos — basta que o responsável, ou o próprio aluno maior de idade, guarde o comprovante digital.

Para o secretário de Educação, Matias Mendes, esse é um momento estratégico para o planejamento da rede. “Cumprir os prazos é essencial para que possamos organizar as turmas e garantir que todos os estudantes da rede municipal estejam acolhidos e bem atendidos em 2026. Macaé tem um compromisso sólido com o acesso e a qualidade da educação pública”, afirmou.

O secretário executivo de Educação Básica, Adalmir Cardoso, reforçou o papel das famílias nesse processo. “A matrícula é mais do que um procedimento burocrático. Ela representa o vínculo entre a escola e a comunidade, um gesto de confiança e de compromisso com o aprendizado. Queremos começar o próximo ano letivo com tudo preparado para acolher cada aluno”, destacou.

A portaria também define a convocação de responsáveis em fevereiro de 2026, nos casos de pendências documentais, baixa frequência ou desempenho escolar abaixo do esperado. Após a fase de renovação, o calendário segue com o período de transferência interna, de 24 de novembro a 5 de dezembro, e a abertura da pré-matrícula online para novos estudantes, a partir de 8 de dezembro.

Mais detalhes e o cronograma completo estão disponíveis no site oficial macae.rj.gov.br, que reúne todas as orientações para pais e responsáveis.