Auditório do Paço Municipal será palco de palestras e debates sobre transparência e participação social - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 13/11/2025 11:41

Macaé - Macaé será palco de um importante debate sobre transparência e escuta cidadã. No dia 19 de novembro, das 8h30 às 16h, o auditório do Paço Municipal recebe o IV Encontro Regional de Ouvidores do Rio de Janeiro e o II Seminário de Ouvidoria Pública da Uenf, reunindo representantes das regiões Norte, Noroeste Fluminense, Baixadas Litorâneas e Serrana.

Com o tema “Ouvidoria e Compliance na gestão pública municipal: experiências, desafios e oportunidades”, o encontro pretende fortalecer o diálogo entre o poder público e a população, mostrando como a ouvidoria é um canal essencial para construir uma gestão mais justa, humana e participativa.

Durante o evento, especialistas e gestores vão compartilhar experiências sobre transparência, proteção de dados, mediação de conflitos e políticas de enfrentamento ao racismo. Entre os palestrantes confirmados estão Astriel Moreira, especialista em compliance e ex-servidor do Tribunal de Contas do Estado; Hannah Luz, gestora pública da Prefeitura do Rio de Janeiro; Cristina Ayoub Riche, mediadora e ex-ouvidora do BNDES; e Fábio Moassab Bruni, ouvidor do Ministério da Igualdade Racial.

As discussões também vão abordar a importância da ouvidoria como instrumento de humanização no serviço público e o papel desses órgãos no cumprimento das normas que promovem igualdade racial e ética na gestão.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário disponível no link. O Paço Municipal fica na Avenida Presidente Sodré, 534, no Centro.