Auditório do Paço Municipal será palco de palestras e debates sobre transparência e participação socialFoto: Douglas Smmithy
Macaé recebe encontro regional para debater o futuro das ouvidorias públicas
Evento no Paço Municipal vai reunir gestores e especialistas no dia 19 de novembro para discutir transparência, humanização e combate ao racismo na gestão pública
Crescimento econômico aquece mercado imobiliário e transforma Macaé em polo de oportunidades
Com alta na demanda por moradias e investimentos, cidade atrai novos moradores, empresas e investidores em meio à retomada do setor de petróleo e energia
Macaé abre calendário de matrículas para 2026 com sistema 100% online e foco no acesso à educação de qualidade
Renovação para alunos da rede municipal começa no dia 13 de novembro; objetivo é garantir planejamento, acolhimento e continuidade dos estudos
Jaci Temoteo celebra 70 anos com o EP "Depois de Tantos Anos" e transforma memória em música
Sambista radicado em Macaé lança novo trabalho no dia 19 de novembro e convida o público a revisitar uma trajetória marcada por poesia, resistência e afeto
Serviços da Casa do Servidor de Macaé são transferidos temporariamente para novo endereço
Mudança busca manter o atendimento e reforçar a segurança durante a readequação estrutural do prédio original
Luzes, cores e emoção: Macaé se prepara para o retorno das Águas Dançantes
Espetáculo encantador volta a movimentar a cidade e mobiliza cadastramento de veículos para moradores e comerciantes da região da Lagoa de Imboassica
