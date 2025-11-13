Polícia Militar intensifica ações contra o tráfico em comunidades de Macaé e reforça sensação de segurança entre os moradores - Foto: Divulgação

Publicado 13/11/2025 11:50

Macaé - Uma tentativa de fuga terminou em prisão durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na comunidade da Nova Holanda, em Macaé. Policiais militares do 32º BPM detiveram um homem suspeito de envolvimento com o crime, na tarde de quarta-feira (12), durante um patrulhamento que faz parte das ações contínuas de repressão ao tráfico na cidade.

De acordo com a ocorrência, o suspeito tentou escapar assim que percebeu a presença da viatura policial. A fuga foi interrompida na Rua 5, onde ele acabou cercado e contido pelos agentes. Na abordagem, os policiais encontraram um rádio transmissor e R$ 30 em dinheiro, o que levantou a suspeita de participação nas atividades do tráfico local.

O homem foi levado para a 123ª Delegacia de Polícia (DP), onde permaneceu detido à disposição das autoridades.

A operação faz parte do trabalho permanente do 32º BPM para coibir o avanço do tráfico e garantir mais segurança aos moradores das comunidades de Macaé.