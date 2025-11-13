Estudantes de Macaé coloriram muros da Estação de Tratamento de Esgoto Mutum e deram nova vida ao espaço com mensagens de preservação - Foto: Divulgação

Estudantes de Macaé coloriram muros da Estação de Tratamento de Esgoto Mutum e deram nova vida ao espaço com mensagens de preservaçãoFoto: Divulgação

Publicado 13/11/2025 11:54

Macaé - Cores, criatividade e consciência ambiental tomaram conta de Macaé. Alunos do Colégio Municipal Ancyra Gonçalves Pimentel trocaram o quadro negro por sprays e pincéis para participar do projeto Saneamento em Cores, uma iniciativa da BRK, concessionária responsável pelo esgotamento sanitário da cidade. O objetivo foi unir arte, meio ambiente e cidadania em uma experiência educativa e transformadora.

Durante a oficina, realizada na Estação de Tratamento de Esgoto Mutum, na Rodovia Norte-Sul, os estudantes deixaram sua marca nos muros do local, transformando o espaço em uma galeria a céu aberto. A área, de intensa movimentação, recebeu sinalização e bloqueio parcial da pista para garantir a segurança de todos.

O projeto, conduzido por artistas do grafite, despertou nos adolescentes o olhar crítico e criativo sobre a cidade. Para a professora Lúcia Helena Gama, a ação vai muito além da pintura. “Ao colorir os muros, os alunos passam a olhar para o espaço público com mais cuidado. Essa vivência desperta o senso de pertencimento e o respeito com o meio ambiente. É uma aula de cidadania na prática”, destacou.

A aluna Ana Clara Carvalho, de 14 anos, contou que o projeto ampliou seus horizontes. “Nunca tinha pensado em química, mas conhecer o laboratório da BRK me fez ter vontade de aprender e até seguir carreira nessa área”, revelou, empolgada após a visita guiada às instalações da empresa.

A supervisora de Responsabilidade Social da BRK, Janaina Garcia, explicou que a proposta do projeto é aproximar os jovens da importância do saneamento. “Quando a arte encontra o propósito, nasce uma nova forma de conscientização. É assim que a gente transforma atitudes e desperta o cuidado coletivo com a cidade”, afirmou.

Além das oficinas, os alunos participaram de palestras sobre saúde, sustentabilidade e saneamento básico, entendendo como pequenas ações diárias ajudam a construir uma Macaé mais limpa, bonita e sustentável.

Estudantes de Macaé coloriram muros da Estação de Tratamento de Esgoto Mutum e deram nova vida ao espaço com mensagens de preservação Foto: Divulgação