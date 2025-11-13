Estudantes de Macaé coloriram muros da Estação de Tratamento de Esgoto Mutum e deram nova vida ao espaço com mensagens de preservaçãoFoto: Divulgação
Grafite e consciência: jovens de Macaé transformam muros em arte pelo meio ambiente
Projeto "Saneamento em Cores", da BRK, une criatividade e cidadania em oficinas que misturam arte urbana e educação ambiental
Ação rápida da PM termina com prisão por tráfico na Nova Holanda
Homem tentou fugir pela Rua 5, mas foi cercado por policiais do 32º BPM durante patrulhamento de rotina
Macaé recebe encontro regional para debater o futuro das ouvidorias públicas
Evento no Paço Municipal vai reunir gestores e especialistas no dia 19 de novembro para discutir transparência, humanização e combate ao racismo na gestão pública
Crescimento econômico aquece mercado imobiliário e transforma Macaé em polo de oportunidades
Com alta na demanda por moradias e investimentos, cidade atrai novos moradores, empresas e investidores em meio à retomada do setor de petróleo e energia
Macaé abre calendário de matrículas para 2026 com sistema 100% online e foco no acesso à educação de qualidade
Renovação para alunos da rede municipal começa no dia 13 de novembro; objetivo é garantir planejamento, acolhimento e continuidade dos estudos
Jaci Temoteo celebra 70 anos com o EP "Depois de Tantos Anos" e transforma memória em música
Sambista radicado em Macaé lança novo trabalho no dia 19 de novembro e convida o público a revisitar uma trajetória marcada por poesia, resistência e afeto
