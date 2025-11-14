Guarda Municipal de Macaé pode ganhar nova etapa de treinamento e armamento após avanço do projeto no Legislativo - Foto: Ilustração

Guarda Municipal de Macaé pode ganhar nova etapa de treinamento e armamento após avanço do projeto no LegislativoFoto: Ilustração

Publicado 14/11/2025 10:48

Macaé - A cidade de Macaé vive um momento decisivo na construção de novas estratégias para fortalecer a segurança pública. Com índices de criminalidade em queda e a sensação de tranquilidade crescendo entre os moradores, o governo municipal abriu um novo debate que pode alterar o futuro da Guarda Municipal.

O prefeito Welberth Rezende trouxe o tema à tona nesta quinta. Em uma fala direta aos moradores, ele afirmou ter enviado à Câmara o processo que abre caminho para a capacitação e o armamento de parte da corporação. A proposta busca ampliar a atuação da Guarda em situações que exigem resposta mais ágil e técnica, sempre com rigor na seleção e treinamento.

Welberth destacou que a segurança avançou graças ao trabalho conjunto com as forças policiais, o Ministério Público e o Judiciário. Para ele, o armamento não é um fim, mas um reforço para garantir que o município siga no mesmo ritmo de melhorias. O prefeito assegurou que somente agentes altamente preparados, aprovados em avaliação da Polícia Federal, terão acesso ao porte de arma.

O assunto também ganhou espaço no Legislativo. A Câmara aprovou o regime de urgência do Projeto de Lei 026 de 2025, que retorna ao plenário para votação nas próximas sessões. A expectativa é que a deliberação ocorra em até vinte dias, abrindo uma nova fase para a Guarda Municipal.

O debate mobiliza profissionais e moradores, que acompanham com atenção os próximos passos de um projeto que pode redefinir a segurança no cotidiano de Macaé.