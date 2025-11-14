Material apreendido na operação reforça atuação do tráfico no imóvel usado como base - Foto: Divulgação

Publicado 14/11/2025 10:47

Macaé - Três homens ligados ao Comando Vermelho foram presos pela Polícia Civil em uma ação que movimentou o Parque Aeroporto, em Macaé. A operação ganhou corpo após denúncia e análise de monitoramento, levando os agentes até uma casa abandonada na Rua Padre Louis Lions, onde o grupo mantinha uma espécie de quartel-general do tráfico.

O setor de inteligência havia detectado um fluxo incomum de motos e a entrada frequente de usuários no local. Uma dessas motocicletas foi seguida até a Praça do Pinche, área já marcada pela venda de drogas, e retornou ao imóvel. O condutor tentou escapar quando foi abordado, mas os agentes impediram a fuga e seguiram para dentro da residência.

Lá estavam mais dois suspeitos. No interior da casa, os policiais encontraram maconha embalada para venda, frascos de loló, uma balança de precisão, moedores de entorpecentes e celulares usados na comunicação do grupo. O local funcionava como ponto de distribuição para diferentes áreas do bairro.

Os três envolvidos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles permanecem presos à disposição da Justiça enquanto as investigações seguem para identificar outros integrantes da quadrilha.