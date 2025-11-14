Redução dos crimes de rua reforça sensação de segurança entre moradores de Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 14/11/2025 10:47

Macaé - Macaé ganhou novo fôlego no mapa da segurança pública. A cidade encerrou outubro com o menor número de roubos de rua já registrado para o mês, uma marca que representa queda de 50% no indicador oficial. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Segurança Pública e mostram que a redução não é isolada, mas faz parte de um movimento contínuo que vem redesenhando a rotina dos moradores.

A 123ª DP confirmou que o município se aproxima de níveis quase zerados nesse tipo de ocorrência. Para os investigadores, o resultado é fruto de um trabalho estratégico, que une inteligência, integração entre forças de segurança e ações precisas contra grupos envolvidos em crimes recorrentes. Em comunicado, a delegacia destacou que a queda expressiva reflete a força do setor investigativo e o empenho operacional ao identificar e capturar autores habituais de delitos de rua.

O avanço também fortalece a sensação de proteção entre os moradores, que já percebem mudanças no dia a dia. A 123ª DP reforçou que os números representam o compromisso institucional em tornar Macaé cada vez mais segura, consolidando uma fase positiva que pode se tornar referência para outras cidades.