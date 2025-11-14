Programação vai ocupar o Paço Municipal e o Mercure Macaé Hotel com minicursos e debates - Foto: Douglas Smmithy

Programação vai ocupar o Paço Municipal e o Mercure Macaé Hotel com minicursos e debatesFoto: Douglas Smmithy

Publicado 14/11/2025 10:47

Macaé - Macaé será palco de um dos encontros mais aguardados do país quando o 8º Encontro Fluminense de Arborização Urbana abrir sua programação entre os dias 3 e 5 de dezembro. A cidade, conhecida pelo potencial energético, vai mostrar outro lado: o compromisso com sustentabilidade e com a construção de ambientes mais verdes. O evento será promovido pela Apeferj e pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, reunindo especialistas, gestores, pesquisadores e estudantes de diferentes regiões.

As inscrições seguem abertas até 28 de novembro e têm vagas limitadas. A programação vai ocupar o Paço Municipal e o Mercure Macaé Hotel com minicursos e debates que destacam tendências, tecnologias e os novos rumos do manejo arbóreo no Brasil. Entre as atividades, estão aulas sobre Avaliação de Risco em Árvores e o uso de drones em análises avançadas.

O secretário de Ambiente, Phelipe Salgado, aposta que o encontro vai ampliar a visibilidade de Macaé como referência nacional em inovação ambiental. Ele afirma que o Efau será um espaço de troca e aprendizado capaz de fortalecer projetos sustentáveis no município.

Durante os três dias, o público terá acesso a palestras técnicas, mesas redondas e apresentação de pesquisas, além de uma confraternização ao fim do segundo dia. A diversidade de temas inclui desde alternativas criativas para plantio até o impacto de espécies exóticas no meio urbano.

A expectativa é que Macaé seja reconhecida como a capital das cidades verdes durante o encontro, reforçando o compromisso local com planejamento ambiental e qualidade de vida.