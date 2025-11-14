Reunião no Aeroporto de Macaé aproxima setor público e empresas do setor aéreo - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Reunião no Aeroporto de Macaé aproxima setor público e empresas do setor aéreoFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 14/11/2025 10:47

Macaé - Macaé reuniu na quinta-feira, dia 13, representantes do poder público, executivos da Gol Linhas Aéreas e dirigentes da Zurich Airport Brasil para discutir um tema que mexe com o futuro da cidade: a ampliação da operação de voos comerciais. O encontro aconteceu dentro do próprio Aeroporto de Macaé, em um momento em que o município vive expectativa de crescimento acelerado e busca consolidar sua vocação como grande porta de entrada para negócios, energia e turismo.

O cenário apresentado aos executivos mostra uma cidade em pleno avanço. Macaé se destaca como Capital Nacional do Petróleo e maior polo de apoio à indústria de óleo e gás do mundo. A expansão também é impulsionada pelo Projeto Raia, desenvolvido pela Equinor, que prevê cerca de 16 milhões de metros cúbicos de gás produzidos no megacampo B-MC-33, com investimento de aproximadamente 9 bilhões de dólares. A força econômica local, somada ao aumento de eventos, empreendimentos e turismo corporativo, cria o ambiente ideal para a retomada dos voos comerciais.

A reunião ganhou ainda mais significado por acontecer poucos meses após a inauguração da segunda pista do aeroporto, que recebeu investimento de 220 milhões de reais da Zurich Airport Brasil. Com 1.410 metros, ela reforça a estrutura do terminal, que já opera o maior volume de voos offshore do planeta. Para 2025, a projeção é de 25 mil operações de helicóptero, especialmente entre 6 e 18 horas.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Vianna, ressaltou que Macaé vive uma fase de articulação sólida entre governo, setor empresarial e instituições representativas. Para ele, a cidade concentra mais de um terço dos investimentos privados do estado e mantém posição estratégica no setor energético nacional. Vianna também destacou as parcerias recentes, como o acordo de cooperação com Macapá, que amplia a rede de diálogo e inovação.

No turismo, o secretário Léo Anderson lembrou que Macaé possui a segunda maior rede hoteleira do estado e o terceiro maior centro de convenções. A cidade já consolidou o turismo de negócios e trabalha para ampliar o lazer, fortalecida por belezas naturais e um calendário anual de eventos.

O secretário de Governo, Juninho Luna, apontou ainda que a operação de cargas pode se tornar um atrativo importante para a aviação comercial, considerando o volume de equipamentos e insumos ligados ao arranjo produtivo do óleo e gás. Segundo ele, as conversas avançam com boa perspectiva e novas etapas devem ser definidas nas próximas semanas.

Participaram do encontro representantes da ACIM e da Firjan, reforçando a sinergia entre o setor produtivo e o poder público na construção de um novo capítulo da aviação regional.