Praia dos Cavaleiros receberá atletas de várias categorias na decisão do circuito 2025Foto: Douglas Smmithy

Publicado 14/11/2025 10:47

Macaé - Macaé se prepara para viver um fim de semana daqueles que mexem com a cidade inteira. A Praia dos Cavaleiros vai receber, nos dias 15 e 16, a etapa decisiva do Circuito BB Lagos de Bodyboarding 2025, encontro que promete unir talento, emoção e aquela vibração única que só quem acompanha o esporte conhece. Atletas mais jovens e veteranos dividirão o mesmo cenário, disputando cada onda com a determinação de quem busca fechar o ano no topo.

O Macaé Bodyboarding 2025 nasce da parceria entre a Secretaria Municipal de Esportes e a Macaé Master Bodyboarding, além do apoio de marcas locais que impulsionam a modalidade na região. O campeonato será disputado por categorias femininas e masculinas que vão do Sub-12 à Legend, garantindo diversidade técnica e momentos de pura intensidade.

A expectativa é que o público tome a orla para acompanhar baterias acirradas, torcer por novos talentos e rever nomes conhecidos da cena regional. A Praia dos Cavaleiros, um dos cartões-postais mais queridos de Macaé, dará o clima perfeito para celebrar o esporte, movimentando também o turismo e o comércio local.

Com estrutura voltada para atletas e espectadores, a etapa final do circuito promete dois dias de muita energia e manobras que arrancam aplausos. Macaé deve respirar bodyboarding do primeiro ao último instante.