Cortejo natalino promete encantar crianças e adultos nos corredores do PlazaFoto: Divulgação

Publicado 15/11/2025 11:21

Macaé - O clima natalino tomou conta de Macaé e promete ganhar ainda mais força neste fim de semana, com duas atrações gratuitas que unem arte, música, expressão de fé e a magia do período festivo. As atividades acontecem no sábado e no domingo, sempre às 18h, dentro do Shopping Plaza Macaé, que preparou uma programação especial para envolver toda a família.

A abertura da agenda é no sábado, com o espetáculo “Raízes”, apresentado na Praça de Alimentação pelo Ministério Chamativa, da Igreja Presbiteriana de Macaé. Formado principalmente por jovens e adolescentes, o grupo trabalha arte, dança e teatro como formas de acolhimento e reflexão. O pastor Samuel Gomes explica que a proposta do ministério é usar talentos como ponte de conexão, levando emoção e mensagem ao público que acompanha a apresentação.

No domingo, os corredores do Plaza se transformam em cenário de fantasia com a Parada de Natal. O cortejo reúne banda ao vivo, personagens temáticos e momentos de interação com as crianças. A entrega de balões especiais pela MentalCare reforça a atmosfera lúdica e deixa o passeio ainda mais festivo.

As duas atrações integram o calendário de fim de ano do Shopping Plaza Macaé, que prepara novas atividades temáticas nas próximas semanas para ampliar a experiência natalina na cidade.