Cena do documentário registra cotidiano de moradores que vivem às margens do Canal Campos-MacaéFoto: Divulgação
Documentário de Macaé chega à COP30 e transforma o Canal Campos-Macaé em símbolo global de memória e resistência
Filme dirigido por Marcelo Fonseca ganha exibição oficial na conferência e leva ao mundo a história apagada de um dos maiores canais artificiais do planeta
Clima de Natal movimenta fim de semana com atrações gratuitas em Macaé
Espetáculo artístico e Parada de Natal formam programação especial aberta ao público a partir das 18h
Macaé debate armamento da Guarda e reforça caminho para ampliar a segurança
Prefeito Welberth Rezende anuncia envio de processo para capacitação e armamento parcial da corporação, em meio à queda nos índices de criminalidade
Ação da Polícia Civil desarticula base do tráfico e prende trio ligado ao CV em Macaé
Investigação aponta que grupo usava casa abandonada no Parque Aeroporto como ponto estratégico para o comércio de drogas
Macaé vira vitrine ambiental e recebe encontro que vai reunir especialistas em arborização urbana
Evento marcado para os dias 3 a 5 de dezembro promete transformar a cidade em referência nacional no debate sobre sustentabilidade e manejo de áreas verdes
Cavaleiros vai ferver com a grande final do Circuito BB Lagos de Bodyboarding
Última etapa da temporada será disputada nos dias 15 e 16 e deve reunir gerações do esporte em dois dias de adrenalina, manobras e energia à beira-mar
