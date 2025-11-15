Alteração no itinerário busca reduzir impactos do aumento de veículos durante o Natal Magia - Foto: Douglas Smmithy

Alteração no itinerário busca reduzir impactos do aumento de veículos durante o Natal MagiaFoto: Douglas Smmithy

Publicado 15/11/2025 11:32

Macaé - A Coordenadoria de Transporte de Macaé anunciou mudanças no itinerário dos ônibus que atendem a Avenida Nossa Senhora da Glória. A partir de segunda, dia 17, as linhas passarão a operar pela Rodovia Amaral Peixoto, a RJ 106. A medida ocorre por conta do aumento previsto no fluxo de veículos durante a programação do Natal Magia.

Segundo o órgão, o novo trajeto oferece melhores condições de circulação e reduz o risco de congestionamentos na área central. A alteração é temporária e ficará vigente enquanto durar o evento.

Os usuários são orientados a acompanhar as informações sobre paradas provisórias e horários, já que pequenos ajustes podem ocorrer ao longo dos dias. O município afirma que seguirá monitorando o trânsito e poderá ampliar as intervenções caso o volume de veículos aumente na região.