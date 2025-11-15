Eventos movimentam atletas e famílias em dois dias de programação espalhada por MacaéFoto: Douglas Smmithy
Esporte toma conta de Macaé com pedal solidário, ondas desafiadoras e decisões em campo
Fim de semana reúne aventura, solidariedade e adrenalina em diferentes pontos da cidade
Trânsito será reorganizado na Glória durante o Natal Magia
Linhas de ônibus passam a circular pela RJ 106 a partir de segunda para melhorar o fluxo na região
Documentário de Macaé chega à COP30 e transforma o Canal Campos-Macaé em símbolo global de memória e resistência
Filme dirigido por Marcelo Fonseca ganha exibição oficial na conferência e leva ao mundo a história apagada de um dos maiores canais artificiais do planeta
Clima de Natal movimenta fim de semana com atrações gratuitas em Macaé
Espetáculo artístico e Parada de Natal formam programação especial aberta ao público a partir das 18h
Macaé debate armamento da Guarda e reforça caminho para ampliar a segurança
Prefeito Welberth Rezende anuncia envio de processo para capacitação e armamento parcial da corporação, em meio à queda nos índices de criminalidade
Ação da Polícia Civil desarticula base do tráfico e prende trio ligado ao CV em Macaé
Investigação aponta que grupo usava casa abandonada no Parque Aeroporto como ponto estratégico para o comércio de drogas
