Eventos movimentam atletas e famílias em dois dias de programação espalhada por MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 15/11/2025 11:37

Macaé - Macaé se prepara para um fim de semana esportivo que mistura solidariedade, adrenalina e tradição. Nos dias 15 e 16, a cidade recebe três eventos que prometem atrair moradores de todas as regiões: o Pedal Azul, a última etapa do Circuito BB Lagos de Bodyboarding e as decisões da Copa Interbairros e do Campeonato Serrano Amador. O clima é de movimento pelas ruas, pela areia e pelos campos, numa agenda que celebra esporte e comunidade.

A programação começa no sábado com a quarta edição do Pedal Azul, na Lagoa de Imboassica. A concentração será às 6h30 e a largada às 8h30. O encontro, que apoia a causa autista, pretende reunir cerca de 500 participantes e arrecadar até três toneladas de alimentos destinados à Associação Motivados Pelo Autismo Macaé, a MOPAM. Quem quiser participar pode chegar levando dois quilos de alimentos. O trajeto soma dez quilômetros e passa pela orla do Pecado, Amaral Peixoto, Nossa Senhora da Glória, Atlântica e Amphilóphio Trindade.

Ainda no sábado, a Praia dos Cavaleiros será palco da etapa final do Circuito BB Lagos de Bodyboarding, que segue também no domingo. Atletas das categorias feminino e masculino disputam os títulos da temporada em provas que devem atrair público desde cedo, a partir das 7 horas. O campeonato, organizado pela Macaé Master Bodyboarding, destaca talentos da região e impulsiona o turismo na orla, conhecida por suas boas ondas.

O domingo será dominado pela bola. A decisão da Copa Interbairros acontece às 9 horas, no Moacyrzão, com Trapiche e Cajueiros na briga pelo troféu. A competição envolveu 16 equipes ao longo de mais de um mês. Já as semifinais do Campeonato Serrano Amador serão disputadas no campo do Frade, com jogos às 12h30 e 14h30, definindo os finalistas do dia 23. Em caso de empate, a disputa segue para os pênaltis.

Com atrações espalhadas pela cidade, o fim de semana promete unir esporte, lazer e boas histórias contadas pela própria população, que segue fazendo dos eventos locais um reflexo da força comunitária macaense.