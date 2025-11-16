Jogadores do Trapiche comemoram o título depois de uma final equilibrada e decidida nos pênaltis - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 16/11/2025 21:04

Macaé - O Trapiche viveu um daqueles domingos que ficam guardados no futebol de bairro. Em uma final cheia de tensão, gol perdido, virada de ânimo e arquibancada pulsando, o time levantou o título da 2ª Copa InterBairros de Macaé após vencer o Cajueiros nos pênaltis, no Moacyrzão.

A partida começou amarrada, marcada pelo estudo das equipes e poucas chances claras. O 0 a 0 do intervalo refletiu o equilíbrio. Na volta para o segundo tempo, o jogo ganhou luz própria: as duas equipes balançaram a rede e empataram em 2 a 2, empurrando a decisão para a marca da cal.

Na hora em que o nervosismo costuma pesar, o Trapiche mostrou precisão e frieza para converter as cobranças e garantir o título de 2025. A torcida, que já fazia barulho desde cedo, explodiu de vez quando a última bola balançou o gol.

A Copa InterBairros reuniu 16 equipes desde o início de outubro e movimentou campos, bairros e rivalidades saudáveis espalhadas pela cidade. Trapiche e Cajueiros chegaram à final depois de vencerem as semifinais na última quarta, mantendo campanhas consistentes.

O troféu coroou um torneio marcado pela disputa leal e pela força do futebol amador, que segue reunindo famílias, crianças, veteranos e apaixonados pelo esporte. Para o secretário municipal de Esportes, César Maillet, a competição reforça o papel do futebol como ponto de encontro das comunidades. Ele destacou que o desafio agora é ampliar as oportunidades para mais equipes e categorias nos próximos anos.

A festa seguiu no gramado com medalhas, abraços apertados, fotos e um sentimento comum entre jogadores e torcedores: a sensação de que, no futebol de bairro, o título é só a última parte da história. O que fica mesmo é o caminho.