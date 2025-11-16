Linhas municipais terão rota alternativa enquanto a cidade recebe a programação especial de fim de ano - Foto: Ilustração

Linhas municipais terão rota alternativa enquanto a cidade recebe a programação especial de fim de anoFoto: Ilustração

Publicado 16/11/2025 21:03

Macaé - Os passageiros que circulam diariamente pela Avenida Nossa Senhora da Glória vão encontrar um novo caminho a partir desta segunda, 17 de novembro. Com a chegada da programação do Natal Magia e o aumento natural do fluxo de moradores e visitantes, os ônibus que atendem a região passarão a trafegar pela Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, em um desvio temporário adotado para melhorar a fluidez do trânsito.

A mudança foi definida pela Coordenadoria de Transporte da Secretaria de Mobilidade Urbana após avaliação técnica sobre o impacto da montagem das estruturas natalinas. A medida busca evitar retenções, garantir segurança e reduzir pontos de estrangulamento ao longo da avenida, uma das mais movimentadas da cidade.

Os responsáveis pela operação reforçam que o redirecionamento ocorre apenas durante o período de atividades do Natal Magia. A recomendação é que os usuários fiquem atentos às sinalizações, aos horários e aos pontos alternativos enquanto a alteração estiver em vigor.

As equipes seguem monitorando o trânsito e ajustando o fluxo conforme a necessidade, especialmente nos horários de pico, quando há maior demanda de trabalho, estudo e lazer.