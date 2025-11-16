Visitantes observam meliponários no Parque Atalaia durante a abertura do congressoFoto: Divulgação
Macaé vira referência e abre as portas para o 1º Congresso MeliponiRio
Evento no Parque Atalaia reúne pesquisadores, produtores e famílias em dois dias dedicados às abelhas sem ferrão, reforçando o papel da cidade na conservação da Mata Atlântica
Trapiche levanta a taça da Copa InterBairros após decisão emocionante no Moacyrzão
Final termina empatada e título sai nos pênaltis, coroando campanha marcada por raça e apoio das torcidas
Macaé vira referência e abre as portas para o 1º Congresso MeliponiRio
Evento no Parque Atalaia reúne pesquisadores, produtores e famílias em dois dias dedicados às abelhas sem ferrão, reforçando o papel da cidade na conservação da Mata Atlântica
Mudança no trânsito altera trajeto de ônibus durante o Natal Magia em Macaé
Desvio pela Amaral Peixoto começa nesta segunda e busca evitar congestionamentos na região da Nossa Senhora da Glória
Esporte toma conta de Macaé com pedal solidário, ondas desafiadoras e decisões em campo
Fim de semana reúne aventura, solidariedade e adrenalina em diferentes pontos da cidade
Trânsito será reorganizado na Glória durante o Natal Magia
Linhas de ônibus passam a circular pela RJ 106 a partir de segunda para melhorar o fluxo na região
Documentário de Macaé chega à COP30 e transforma o Canal Campos-Macaé em símbolo global de memória e resistência
Filme dirigido por Marcelo Fonseca ganha exibição oficial na conferência e leva ao mundo a história apagada de um dos maiores canais artificiais do planeta
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.