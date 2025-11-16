Visitantes observam meliponários no Parque Atalaia durante a abertura do congresso - Foto: Divulgação

Publicado 16/11/2025 21:04

Macaé - Macaé coloca seu nome entre os grandes polos ambientais do estado ao sediar, neste fim de semana, o 1º Congresso MeliponiRio, realizado no Parque Natural Municipal Atalaia. O encontro, promovido pelo Nupem/UFRJ e Faperj, reúne especialistas, produtores, estudantes e moradores em uma programação que conecta ciência, tradição e o cuidado com as abelhas nativas sem ferrão.

O clima no parque é de descoberta. Durante as atividades, o público circula por palestras, oficinas, exposições e demonstrações que explicam como as abelhas sem ferrão ajudam a manter viva a Mata Atlântica. Pesquisadores destacam que elas garantem a polinização de inúmeras espécies e fortalecem a segurança alimentar, mostrando que proteção ambiental também envolve conhecimento popular e práticas simples do dia a dia.

O coordenador do congresso, Vinicius Albano, celebrou o impacto da iniciativa ao reunir cerca de 200 participantes vindos de diversos estados. Ele ressaltou que o evento marca um novo momento para a meliponicultura fluminense, aproximando iniciantes e profissionais experientes em prol da conservação.

As atividades são pensadas para todos os públicos. Técnicas de criação, manejo, biologia das espécies, produção de derivados, equipamentos e produtos ocupam cada espaço do parque. Crianças e famílias participam de ações de educação ambiental, fortalecendo o laço com a fauna nativa e entendendo, de forma leve, como pequenas atitudes podem proteger grandes ecossistemas.

O secretário de Ambiente, Sustentabilidade e Clima, Phelipe Salgado, afirmou que o Atalaia é o cenário perfeito para o encontro, unindo pesquisa, preservação e sensibilização ambiental. Segundo ele, o congresso dá a Macaé um papel estratégico no avanço da meliponicultura e reforça a importância das abelhas na manutenção dos ecossistemas da região.

A programação também contou com apoio da Superintendência Estadual de Vigilância Sanitária e da Associação de Meliponicultores do Estado do Rio de Janeiro, fortalecendo a rede de proteção e valorização das abelhas nativas.