Momento da operação que resultou na captura do suspeito na comunidade da FronteiraFoto: Reprodução
Ação rápida da Polícia Civil frustra fuga e detém olheiro do tráfico na Fronteira
Suspeito foi surpreendido durante monitoramento e acabou preso após tentar escapar deixando um rádio no chão
Macaé vira referência no estado ao liberar acesso ao Wellhub para servidores
Cidade sai na frente no cuidado com quem faz a máquina pública funcionar e lança pacote inédito de bem-estar com foco na saúde física e mental
Praça do Servidor ganha forma e muda o visual do Miramar na reta final das obras
Espaço reúne quadra, academia, parquinho, área de convivência e CRAS, e promete virar novo ponto de encontro dos moradores de Macaé
Ação no Centro vira vitrine de empregos e serviços para moradores de Macaé
Empresas realizam entrevistas presenciais e moradores aproveitam atendimento de documentos durante o Prefeitura Presente
Luzes, música e emoção: Macaé se prepara para viver o Natal Magia 2025
Cidade anuncia programação com Vila do Noel, pista de patinação e o espetáculo das Águas Dançantes na Lagoa de Imboassica
Banco Vermelho chega a Macaé e reforça alerta contra a violência que atinge meninas e mulheres
Cidade realiza lançamento do projeto nesta quinta, com painel sobre dados, histórias e impactos da violência doméstica
