Momento da operação que resultou na captura do suspeito na comunidade da FronteiraFoto: Reprodução

Macaé - A movimentação na comunidade da Fronteira mudou de ritmo na tarde de terça, quando uma equipe da Polícia Civil identificou um homem apontado como olheiro do tráfico. A presença dele chamava atenção: rádio na mão, olhar atento e postura típica de quem monitorava a entrada de estranhos. O que ele não esperava era que os observados, naquele instante, fossem justamente os policiais.

Assim que percebeu a aproximação da equipe, o suspeito tentou correr. Na pressa, deixou o rádio cair no chão, evidenciando a função que, segundo os agentes, desempenhava na comunidade. A fuga durou pouco. O cerco tático formado pela equipe garantiu a captura do homem em poucos minutos, encerrando a tentativa de escapada.

Informações levantadas pelos investigadores apontam que o detido tinha a tarefa de avisar, pelo rádio, a movimentação das forças de segurança, funcionando como um alerta para criminosos que atuam na área. O material apreendido reforça a suspeita.

A ocorrência segue sob análise da Polícia Civil, que continua o trabalho para enfraquecer a estrutura do tráfico na região e garantir mais tranquilidade para quem vive na Fronteira.