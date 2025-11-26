Reunião na Câmara promete aproximar os moradores das decisões que vão orientar o desenvolvimento de MacaéFoto: Ilustração
Macaé apresenta futuro da cidade e convoca moradores para decidir próximos 20 anos
Audiência pública do Macaé +20 será no dia 10 de dezembro e abre espaço para que a população contribua com o planejamento estratégico do município
Pavel Zanesco transforma vivências em poesia e lança Caroço no Solar dos Mellos
Primeiro livro do autor reúne poemas longos, imagens marcantes e reflexões sobre corpo, tempo e existência
Ação rápida da Polícia Civil frustra fuga e detém olheiro do tráfico na Fronteira
Suspeito foi surpreendido durante monitoramento e acabou preso após tentar escapar deixando um rádio no chão
Macaé vira referência no estado ao liberar acesso ao Wellhub para servidores
Cidade sai na frente no cuidado com quem faz a máquina pública funcionar e lança pacote inédito de bem-estar com foco na saúde física e mental
Praça do Servidor ganha forma e muda o visual do Miramar na reta final das obras
Espaço reúne quadra, academia, parquinho, área de convivência e CRAS, e promete virar novo ponto de encontro dos moradores de Macaé
Ação no Centro vira vitrine de empregos e serviços para moradores de Macaé
Empresas realizam entrevistas presenciais e moradores aproveitam atendimento de documentos durante o Prefeitura Presente
