Reunião na Câmara promete aproximar os moradores das decisões que vão orientar o desenvolvimento de MacaéFoto: Ilustração

Macaé - O Projeto Macaé +20 chega a uma etapa decisiva. A iniciativa, que pretende desenhar como a cidade deve crescer nas próximas duas décadas, será tema de audiência pública no dia 10 de dezembro, às 18h, no plenário da Câmara Municipal. O encontro abre as portas para que moradores possam compreender, avaliar e sugerir melhorias no planejamento estratégico que vem sendo construído há dois anos e meio por técnicos, universidades e representantes da sociedade civil.

O gerente do Escritório de Gestão, Indicadores e Metas, Romulo Campos, reforça que a participação popular é parte central desse processo. Ele explica que, após a audiência, o documento preliminar ficará disponível no site oficial até 15 de dezembro, permitindo que qualquer cidadão envie sugestões que possam fortalecer o projeto final.

A etapa seguinte será a entrega do material consolidado ao prefeito Welberth Rezende, que receberá as diretrizes pensadas para orientar uma Macaé mais organizada, sustentável e alinhada ao uso responsável dos recursos naturais.

O Macaé +20 propõe um modelo de gestão estratégica para os órgãos da administração direta e indireta, buscando estruturar a cidade de forma equilibrada, com metas claras e planejamento de longo prazo. A audiência pública coloca os moradores no centro desse debate e reforça que decidir o futuro da cidade é um exercício coletivo.