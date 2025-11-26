Lançamento no Solar dos Mellos promete aproximar o público da poesia intimista e visual de Pavel Zanesco - Foto: Divulgação

Lançamento no Solar dos Mellos promete aproximar o público da poesia intimista e visual de Pavel ZanescoFoto: Divulgação

Publicado 26/11/2025 11:04

Macaé - O poeta Pavel Zanesco Ferreira prepara uma noite especial no Solar dos Mellos. No dia 15, às 19h, o museu recebe o lançamento de Caroço, obra que marca o início literário do escritor carioca, hoje morador de Macaé e professor de Inglês na rede municipal e particular. A entrada é gratuita e abre o encontro entre autor e leitores em um espaço que respira memória e cultura.

Pavel descreve o livro como um rito de passagem. Ele contou que sempre encontrou na escrita uma forma de observar o mundo com mais cuidado, percebendo detalhes que passam despercebidos no ritmo dos dias. Por isso, Caroço nasce carregado de imagens concretas como água, pedra, insetos e objetos comuns, que ganham força poética ao compor poemas longos, por vezes mesclados com trechos narrativos.

Entre os textos, um destaque afetivo é o poema Em um sofá azul, que discute a relação do corpo com os espaços que ocupa, explorando sensações e deslocamentos que dialogam com o cotidiano. Influenciado por autoras contemporâneas como Moema Viela e Ana Martins Marques, além do romancista Evandro Affonso Ferreira, o poeta aposta em uma escrita que convida à atenção plena e ao mergulho prolongado.

Ele reconhece que ler poesia em tempos de distração é um desafio, mas acredita que a unidade entre os poemas facilita a imersão do público. Para Pavel, publicar no Solar dos Mellos é um privilégio e simboliza o encontro entre o livro e a cidade onde constrói sua trajetória há quatro anos.

Caroço, publicado pela Editora Patuá, estará à venda durante a sessão de autógrafos e tem classificação indicativa a partir de 15 anos. O Solar dos Mellos fica na Rua Conde de Araruama, 248, no Centro de Macaé.