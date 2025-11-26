Tartaruga-verde deve ser preparada pela equipe para voltar ao oceano em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 26/11/2025 14:37

Macaé - Uma cena de emoção deve tomar conta da Praia dos Cavaleiros, em Macaé, nesta quinta-feira (27). O Instituto BW vai promover a soltura de uma tartaruga-verde que permanece em reabilitação desde setembro, quando foi resgatada debilitada na região com suspeita de afogamento.

O animal segue em observação e, segundo a equipe técnica, já apresenta condições seguras para retornar ao mar. Veterinários e biólogos preparam os últimos detalhes para concluir o tratamento, marcado por mais de dois meses de cuidados intensos. A expectativa é de que a soltura simbolize um ciclo de atenção, esperança e responsabilidade ambiental.

A ação está marcada para as 15h, próxima ao Centro de Informações Turísticas, e será aberta ao público. A organização acredita que moradores, estudantes e visitantes poderão acompanhar um momento raro e educativo, fortalecendo o vínculo da comunidade com a preservação da vida marinha.

O evento promete envolver crianças e jovens, que terão a oportunidade de presenciar o reencontro da tartaruga com o oceano. Uma experiência capaz de reforçar a importância do cuidado coletivo com os ecossistemas da região.