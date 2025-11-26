Moto apreendida será periciada para auxiliar na identificação dos envolvidos - Foto: Divulgação

Moto apreendida será periciada para auxiliar na identificação dos envolvidosFoto: Divulgação

Publicado 26/11/2025 14:40

Macaé - O Grupamento de Ações Táticas recuperará uma moto roubada em uma operação que promete movimentar a Favela da Linha, em Macaé. A equipe do 32º BPM prepara uma ação minuciosa após receber a informação de que homens estariam circulando pela comunidade com quatro motos sem placas, levantando suspeitas e exigindo resposta rápida.

Os policiais organizarão um cerco tático nas vias de acesso ao local, estratégia usada para impedir rotas de fuga. Durante a movimentação, a equipe visualizará uma moto ocupada por duas pessoas. No momento da ordem de parada, o condutor acelerará de forma brusca e avançará sobre um policial, episódio que demonstra o risco diário enfrentado pelos agentes.

Mesmo com a tensão, os suspeitos conseguirão escapar, mas a moto será apreendida e passará por avaliação na 123ª DP, onde ficará sob custódia. O veículo, recuperado antes de ser adulterado, será peça-chave para identificar os responsáveis pelo roubo e pela fuga.