Projeto de emenda avança e abre discussão sobre representatividade no plenárioFoto: Ilustração

Publicado 26/11/2025 14:46

Macaé - A Câmara Municipal de Macaé abriu caminho para uma mudança que promete redesenhar a representatividade política da cidade. Com 14 votos favoráveis e uma abstenção, os vereadores aprovaram em primeiro turno a proposta que aumenta de 17 para 21 o número de cadeiras a partir das eleições de 2028. A decisão mexe com perspectivas, expectativas e discussões sobre participação popular.

O debate em plenário levantou argumentos sobre a necessidade de ampliar o olhar político diante do crescimento populacional do município. Entre quem defendeu a proposta, o presidente da Casa, Alan Mansur, ressaltou que a ampliação não significará aumento de gastos. Segundo ele, o orçamento continuará o mesmo, e o reforço no número de parlamentares servirá para fortalecer a fiscalização e garantir mais vozes no processo legislativo.

Agora, o texto seguirá para o segundo turno, etapa que definirá se a mudança será incorporada de forma definitiva à Lei Orgânica. A discussão continuará movimentando os corredores da Câmara e chamará a atenção de quem acompanha os rumos da política macaense.