Projeto de emenda avança e abre discussão sobre representatividade no plenárioFoto: Ilustração
Macaé se prepara para ampliar representação no Legislativo a partir de 2028
Vereadores aprovam em primeiro turno a proposta que eleva de 17 para 21 cadeiras sem alterar o orçamento da Câmara
Moto roubada é recuperada após perseguição tensa na Favela da Linha
Ação do GAT do 32º BPM vai identificar suspeitos que fugiram após avançar sobre policial durante cerco tático
Tartaruga-verde será devolvida ao mar em evento especial na Praia dos Cavaleiros
Animal resgatado após suspeita de afogamento receberá alta após mais de dois meses de cuidados e emocionará o público em Macaé
Macaé apresenta futuro da cidade e convoca moradores para decidir próximos 20 anos
Audiência pública do Macaé +20 será no dia 10 de dezembro e abre espaço para que a população contribua com o planejamento estratégico do município
Pavel Zanesco transforma vivências em poesia e lança Caroço no Solar dos Mellos
Primeiro livro do autor reúne poemas longos, imagens marcantes e reflexões sobre corpo, tempo e existência
Ação rápida da Polícia Civil frustra fuga e detém olheiro do tráfico na Fronteira
Suspeito foi surpreendido durante monitoramento e acabou preso após tentar escapar deixando um rádio no chão
