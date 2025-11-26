Trabalhos avançam em área de difícil acesso e preparam o Cantinho para receber visitantes com mais segurança - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 26/11/2025 14:48

Macaé - A Praia do Cantinho, um dos recantos mais queridos de Macaé, volta ao centro das atenções com uma intervenção que reunirá segurança, cuidado e respeito ao patrimônio. Localizada atrás da Petrobras, no início da Praia Campista, a área recebe obras que incluem a recuperação completa do piso da calçada e a troca da grade do guarda-corpo, pontos desgastados pelo tempo e pela ação do mar.

O secretário de Infraestrutura, Santiago Borges, explicou que a iniciativa atende a uma demanda urgente por segurança. Ele destacou que o maior desafio é o acesso limitado, que dificulta a entrada e a movimentação dos materiais usados pela Urbaniza Macaé, empresa responsável pela execução. A previsão é concluir tudo entre 30 e 60 dias, com uma pausa programada no fim do ano.

Além do aspecto estrutural, o trabalho toca um espaço que carrega memória e simbolismo. A Praia do Cantinho abriga o farol histórico do século XIX, construído em 1880 para atender o Porto de Imbetiba. Do alto, o visitante enxerga as ilhas da cidade e revive parte da história marítima de Macaé. O acesso ao local é feito pelo estacionamento da Petrobras.

As intervenções apontam para um futuro mais seguro e acolhedor nesse pedaço especial do litoral macaense.