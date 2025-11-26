Concurso oferece vagas temporárias e salários atrativos para quem busca colocação imediataFoto: Douglas Smmithy
Estão abertas as inscrições para concurso do IBGE com mais de 9,5 mil vagas
Remunerações variam de R$ 2.676 a R$ 3.379. Há 22 vagas destinadas para Macaé. Inscrições seguem até o dia 11 de dezembro
Obra no Cantinho promete devolver segurança e charme ao cartão-postal de Macaé
Intervenção atinge calçadão e guarda-corpo da Praia do Cantinho, local histórico conhecido pelo farol de 1880
Macaé se prepara para ampliar representação no Legislativo a partir de 2028
Vereadores aprovam em primeiro turno a proposta que eleva de 17 para 21 cadeiras sem alterar o orçamento da Câmara
Moto roubada é recuperada após perseguição tensa na Favela da Linha
Ação do GAT do 32º BPM vai identificar suspeitos que fugiram após avançar sobre policial durante cerco tático
Tartaruga-verde será devolvida ao mar em evento especial na Praia dos Cavaleiros
Animal resgatado após suspeita de afogamento receberá alta após mais de dois meses de cuidados e emocionará o público em Macaé
Macaé apresenta futuro da cidade e convoca moradores para decidir próximos 20 anos
Audiência pública do Macaé +20 será no dia 10 de dezembro e abre espaço para que a população contribua com o planejamento estratégico do município
