Concurso oferece vagas temporárias e salários atrativos para quem busca colocação imediata - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 26/11/2025 14:58 | Atualizado 26/11/2025 15:40

Macaé - Seguem abertas até o dia 11 de dezembro as inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que oferece 9.590 vagas temporárias de nível médio para os cargos de Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM) e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ). O valor da taxa de inscrição é de R$ 38,50. As remunerações variam de R$ 2.676 a R$ 3.379 e as provas serão aplicadas no dia 22 de fevereiro.

Para o Estado do Rio de Janeiro são 710 vagas no total. Para Macaé, os candidatos poderão concorrer a 21 vagas de APM e 1 vaga de SQC. A remuneração para APM é de R$ 2.676 e para SQC é de R$ 3.379. Conforme consta no edital, os cargos contam com os seguintes benefícios: auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.

A inscrição deve ser feita diretamente pelo site Fundação Getúlio Vargas (FGV) https://conhecimento.fgv.br/concursos/pssibge25, que é a banca organizadora. A previsão de duração máxima da contratação é de até um ano, podendo ser prorrogada, desde que o prazo total não exceda a três anos.

Há vagas ainda para as cidades de Barra do Piraí, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Itaperuna, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Volta Redonda.

O quadro geral de vagas que contempla a divisão por ampla concorrência, bem como as vagas destinadas a pessoas declaradas pretas ou pardas, indígenas, quilombolas e com deficiência pode ser consultado na íntegra do edital também no site da banca organizadora.

