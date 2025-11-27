Mobilidade reforçada promete facilitar o caminho do público até o show das Águas DançantesFoto: Douglas Smmithy
Macaé monta operação especial para público das Águas Dançantes no Pecado
Trânsito, transporte e horários reforçados garantem acesso seguro ao espetáculo que movimenta moradores e turistas
Estão abertas as inscrições para concurso do IBGE com mais de 9,5 mil vagas
Remunerações variam de R$ 2.676 a R$ 3.379. Há 22 vagas destinadas para Macaé. Inscrições seguem até o dia 11 de dezembro
Obra no Cantinho promete devolver segurança e charme ao cartão-postal de Macaé
Intervenção atinge calçadão e guarda-corpo da Praia do Cantinho, local histórico conhecido pelo farol de 1880
Macaé se prepara para ampliar representação no Legislativo a partir de 2028
Vereadores aprovam em primeiro turno a proposta que eleva de 17 para 21 cadeiras sem alterar o orçamento da Câmara
Moto roubada é recuperada após perseguição tensa na Favela da Linha
Ação do GAT do 32º BPM vai identificar suspeitos que fugiram após avançar sobre policial durante cerco tático
Tartaruga-verde será devolvida ao mar em evento especial na Praia dos Cavaleiros
Animal resgatado após suspeita de afogamento receberá alta após mais de dois meses de cuidados e emocionará o público em Macaé
