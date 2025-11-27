Mobilidade reforçada promete facilitar o caminho do público até o show das Águas Dançantes - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 27/11/2025 11:43

Macaé - Macaé se prepara para receber uma multidão no espetáculo das Águas Dançantes, no bairro do Pecado. A expectativa de ruas cheias e famílias circulando motivou a criação de um esquema especial de trânsito e transporte, pensado para evitar congestionamentos e garantir que o público chegue ao local com tranquilidade. As apresentações começam nesta sexta-feira (28), às 21h, marcando o início de mais uma temporada que costuma atrair moradores e visitantes.

A Secretaria de Mobilidade Urbana definiu que o transporte público será a opção mais prática para acessar a região. Uma linha especial circular fará o trajeto até a Rua Comerciante Ruy Figueiredo Borges, com saída e retorno pela Linha Verde, onde haverá uma área exclusiva para estacionamento. Quem utiliza o Cartão Macaé seguirá pagando apenas 1 real na tarifa.

O reforço também alcança as linhas urbanas que atendem o corredor da Praia Campista, onde ocorre o Natal Magia, e a região dos Cavaleiros, garantindo maior oferta para quem pretende aproveitar a programação noturna da cidade.

A temporada das Águas Dançantes no Pecado terá apresentações em novembro, dezembro e início de janeiro. O espetáculo acontece às 21h nos dias de semana e às 20h nos fins de semana e feriados. Já a Vila do Noel, na Praia Campista, funcionará diariamente das 19h às 23h até 4 de janeiro, com pausa apenas nos dias 25 e 31 de dezembro.

