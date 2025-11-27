Caso mobiliza investigadores e expõe a gravidade da violência enfrentada pela vítima - Foto: Divulgação

Caso mobiliza investigadores e expõe a gravidade da violência enfrentada pela vítimaFoto: Divulgação

Publicado 27/11/2025 11:49

Macaé - O professor universitário da UFRJ transformou uma madrugada comum em um relato de sobrevivência após ser atacado dentro do quarto onde estava hospedado, na Imbetiba, em Macaé. A violência, registrada na última quarta-feira (26), deixou marcas profundas no educador e colocou a Polícia Civil em uma corrida contra o tempo para localizar o agressor.

O relato da vítima chegou à delegacia ainda pela manhã. Ele contou que estava repousando quando, por volta de 3h30, um homem invadiu o quarto armado com uma faca. O suspeito exigiu uma transferência via PIX de mil reais e, mesmo após receber o pagamento, levou o celular, o notebook de trabalho e pertences pessoais do professor. A tentativa de pedir socorro fez o criminoso reagir com brutalidade: foram ao menos quinze golpes de faca em diferentes partes do corpo, além de socos na cabeça.

Com a denúncia nas mãos, os investigadores iniciaram uma operação de inteligência que percorreu possíveis rotas de fuga e cruzou informações até chegar ao paradeiro do suspeito. Ele acabou localizado e preso na Barra de Macaé, onde foi autuado por tentativa de latrocínio e extorsão.

O caso segue em investigação e reacende o alerta sobre crimes cometidos em hospedagens da região, deixando moradores e visitantes em estado de atenção.