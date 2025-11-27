Ferramenta permitirá relatos em tempo real e integração com estações meteorológicas espalhadas pela cidadeFoto: Divulgação
Macaé aposta em tecnologia e lança app que transforma moradores em sentinelas contra desastres naturais
MetColab chega em dezembro com proposta de ampliar a segurança, fortalecer o monitoramento climático e aproximar a população da Defesa Civil
Professor da UFRJ sofre ataque brutal em pousada e suspeito é preso em Macaé
Investigação rápida da Polícia Civil identifica e captura homem acusado de extorsão e tentativa de latrocínio na Imbetiba
Macaé aposta em tecnologia e lança app que transforma moradores em sentinelas contra desastres naturais
MetColab chega em dezembro com proposta de ampliar a segurança, fortalecer o monitoramento climático e aproximar a população da Defesa Civil
Macaé monta operação especial para público das Águas Dançantes no Pecado
Trânsito, transporte e horários reforçados garantem acesso seguro ao espetáculo que movimenta moradores e turistas
Estão abertas as inscrições para concurso do IBGE com mais de 9,5 mil vagas
Remunerações variam de R$ 2.676 a R$ 3.379. Há 22 vagas destinadas para Macaé. Inscrições seguem até o dia 11 de dezembro
Obra no Cantinho promete devolver segurança e charme ao cartão-postal de Macaé
Intervenção atinge calçadão e guarda-corpo da Praia do Cantinho, local histórico conhecido pelo farol de 1880
Macaé se prepara para ampliar representação no Legislativo a partir de 2028
Vereadores aprovam em primeiro turno a proposta que eleva de 17 para 21 cadeiras sem alterar o orçamento da Câmara
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.