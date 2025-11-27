Ferramenta permitirá relatos em tempo real e integração com estações meteorológicas espalhadas pela cidade - Foto: Divulgação

Publicado 27/11/2025 11:49

Macaé - Macaé irá lançar em breve um aplicativo que vai possibilitar monitorar desastres naturais. Chamado de MetColab, ele tem lançamento previsto para o dia 3 de dezembro e foi desenvolvido em parceria com o Grupo de Pesquisa Interdisciplinar do Centro Multidisciplinar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (GPICM/UFRJ) e a Defesa Civil.

O aplicativo terá como foco o sistema de monitoramento de desastres naturais implementado nas escolas municipais. A expectativa é que ele traga ainda mais segurança e auxilie a Defesa Civil em casos específicos.

“Estamos nos últimos ajustes do aplicativo desenvolvido com a UFRJ, que vai prever eventos meteorológicos e contribuir para uma atuação ainda mais eficiente da Defesa Civil”, afirmou o prefeito Welberth Rezende.

A cerimônia de lançamento será realizada no dia 3 de dezembro, às 8h no Ciep Darcy Ribeiro, na Nova Holanda. "O aplicativo amplia nossa capacidade de monitoramento, integrando as 44 estações meteorológicas e permitindo que a população envie texto, áudio e vídeo, além de receber alertas em tempo real", explicou o secretário de Defesa Civil, Joseferson de Jesus.

O sistema vai contar com 44 estações, sendo que 33 delas estarão instaladas nas escolas. “O projeto é um marco a gestão de riscos urbanos, comprovando a viabilidade de soluções de tecnologia de ponta e baixo custo”, reforçou Joseferson.

De acordo com o coordenador de laboratório de informática e professor da UFRJ, Anselmo Pestana Ribeiro Costa, o MetColab é a ferramenta-chave que estabelece a inovação social do projeto. “O aplicativo transforma o celular do cidadão em um sensor humano. Ele permite que a comunidade relate ocorrências em tempo real como alagamentos, desmoronamentos, destelhamento, que as estações meteorológicas não conseguem detectar”, definiu.

Ele também pontuou que a aceleração da resposta é um dos benefícios do aplicativo. “Essa sinergia entre o crowdsourcing e a Defesa Civil eleva a capacidade preditiva, permitindo que o município tome decisões mais rápidas e localizadas, resultando em uma melhoria na capacidade de resposta a emergências”, comentou.

Para Joseferson, o convênio com a Defesa Civil garante que a solução seja adaptada às necessidades locais. “A parceria é o principal motor para o desenvolvimento e manutenção de alunos universitários no ciclo de P&D (via bolsas e projetos), que, por sua vez, capacitam os técnicos da Defesa Civil (BI/análise de dados) e voluntários em cursos híbridos construídos na parceria UFRJ X Defesa Civil”, ressaltou.

“O valor deste projeto não está apenas nos sensores que instalamos; está no convênio que transformou a tecnologia em um ativo social. O MetColab é a prova de que, ao capacitarmos o cidadão, tornamos a Defesa Civil mais inteligente e a cidade mais segura. Essa é a essência do nosso modelo replicável”, concluiu Anselmo.