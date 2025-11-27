Representantes de Macaé acompanham palestras e trocam experiências no congresso realizado em Olímpia - Foto: Divulgação

Representantes de Macaé acompanham palestras e trocam experiências no congresso realizado em OlímpiaFoto: Divulgação

Publicado 27/11/2025 11:54

Macaé - Macaé se fez ouvir no XII Congresso Brasileiro de Guardas Municipais e Segurança Pública, realizado nos dias 20 e 21 em Olímpia, São Paulo. A cidade enviou uma comitiva formada por quatro guardas municipais, liderada pelo coordenador Robson Braga, para dois dias de debates, trocas de experiências e atualização sobre políticas nacionais voltadas à segurança preventiva.

A participação foi definida pelo secretário Executivo de Segurança, Tales Borges, e pelo secretário de Ordem Pública, César Reis, que destacaram a importância de inserir Macaé nas discussões que moldam o futuro das guardas municipais. No encontro, o grupo acompanhou palestras com especialistas e representantes do Ministério da Justiça, ampliando a visão sobre estratégias de prevenção e novas tecnologias aplicadas ao setor.

Uma das apresentações mais comentadas foi a do representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Hernani Bueno. Ele detalhou o programa federal Município Mais Seguro, baseado em uma pesquisa da Universidade Federal de Viçosa que analisou 1380 municípios com guardas instituídas. O estudo confirmou Macaé no Grupo 1, formado por cidades que possuem mais de 100 agentes e estrutura avançada, reforçando o protagonismo do município no cenário nacional.

O congresso também tratou da abertura de editais para repasse de recursos e doações, parcerias para capacitação, formação policial, atualização dos Planos Municipais de Segurança Pública e alinhamento à Matriz Curricular Nacional de Formação da SENASP. Outro ponto de destaque foi o debate sobre a Proposta de Emenda Constitucional que será votada em 4 de dezembro, buscando consolidar as guardas no artigo 144 da Constituição como agentes fundamentais da prevenção.

A comitiva retorna com novos conhecimentos, projetos e a sensação de que Macaé está inserida nas discussões que realmente constroem cidades mais seguras.