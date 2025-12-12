Polícia apreende grande quantidade de drogas após cerco na Favela da Linha - Foto: Reprodução

Polícia apreende grande quantidade de drogas após cerco na Favela da Linha

Publicado 12/12/2025 11:17

Macaé - Moradores da Favela da Linha romperam o silêncio e, por meio de uma denúncia anônima, alertaram a polícia sobre a rotina de medo que vinha crescendo na comunidade. O aviso virou combustível para uma operação que mudou o cenário na tarde de quinta-feira, dia 11, quando equipes decidiram entrar em ação para frear o avanço do tráfico.

Relatos apontavam movimentação intensa ligada à facção ADA, já conhecida pela atuação na área. Com isso, os policiais prepararam um cerco tático nas proximidades da Avenida Jandira Perlingeiro. O clima era de tensão, mas também de determinação, já que o objetivo era retomar a sensação de segurança na região.

O suspeito foi localizado durante o cerco e acabou detido sem conseguir escapar. Com ele estavam cento e sessenta e cinco invólucros de maconha, quarenta e uma pedras de crack e cento e um eppendorfs de cocaína. A quantidade reforçou que o local funcionava como ponto quente para abastecimento do tráfico.

Depois da apreensão, o homem foi conduzido para a 123ª DP, onde ficou preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A operação é mais um capítulo na tentativa de frear a criminalidade e devolver tranquilidade aos moradores da Favela da Linha.