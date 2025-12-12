Polícia apreende grande quantidade de drogas após cerco na Favela da LinhaFoto: Reprodução
Operação na Favela da Linha termina com prisão e apreensão de drogas em Macaé
Denúncia anônima guiou ação que encontrou maconha, crack e cocaína em área dominada pela ADA
Residência Médica 2026 divulga resultado e movimenta futuros especialistas em Macaé
Lista dos aprovados na prova objetiva já está no ar e candidatos têm prazo curto para apresentar recursos presencialmente
Operação na Favela da Linha termina com prisão e apreensão de drogas em Macaé
Denúncia anônima guiou ação que encontrou maconha, crack e cocaína em área dominada pela ADA
Craques do Futuro abre caminho para novos talentos com vagas em todo o município
Projeto amplia oportunidades para crianças e adolescentes em diversas modalidades e reforça o esporte como aliado na formação social
Dupla é surpreendida e presa em operação na Favela da Linha
Ação conjunta entre GAT e Polícia Civil flagra venda de drogas e apreende cocaína e crack prontos para circulação
Macaé projeta futuro e apresenta plano para transformar a cidade nos próximos 20 anos
Audiência na Câmara reúne técnicos, pesquisadores e moradores para discutir metas, desafios e caminhos do Programa Macaé +20, construído de forma colaborativa
Mulher é presa após sequência de roubos a motos em Macaé e acaba reconhecida por vítima
Ação rápida da 123ª DP desarticula parte de grupo que vinha aterrorizando a Avenida Amaral Peixoto com abordagens violentas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.