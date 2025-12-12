Jovens atletas ocupam quadras e praças de Macaé em busca de aprendizado, disciplina e novas chances pelo esporte - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 12/12/2025 11:17

Macaé - O projeto Craques do Futuro segue movimentando Macaé e garantindo que o sonho de aprender um esporte, fazer amigos e ocupar o contraturno escolar se transforme em realidade para centenas de jovens. A iniciativa, que alcança bairros distantes entre si, reúne modalidades como futebol, basquete, futevôlei e futsal, sempre com acompanhamento técnico e atenção voltada para a formação cidadã.

A proposta nasceu para preencher o tempo livre de crianças e adolescentes, fortalecendo a prática esportiva e tornando as praças e quadras dos bairros verdadeiros pontos de encontro. Em cada polo, basta chegar com os documentos exigidos para garantir a vaga: cópia da identidade do aluno e do responsável, duas fotos 3x4 e o comprovante de escolaridade.

Os polos espalhados pela cidade atendem públicos a partir de 7 anos. No futevôlei, as aulas acontecem na Praia dos Cavaleiros, com inscrição no Posto 2. O futebol possui horários nos bairros Aroeira, Barreto, Bosque Azul, Campo D’Oeste, Jardim Santo Antônio e Malvinas, sempre com matrícula realizada durante as aulas ou no setor administrativo, dependendo do polo.

O basquete atende jovens de 7 a 18 anos no Frade e no Sol Y Mar, enquanto o basquete sobre rodas amplia a inclusão com treinos na Arena Sol Y Mar. No futsal, há turmas no Mirante da Lagoa, Malvinas, Barra de Macaé e Córrego do Ouro, todas com horários variados pela manhã e tarde.

O Craques do Futuro reforça que cada criança inscrita encontra não apenas uma atividade física, mas também incentivo, rotina saudável e a chance de descobrir habilidades que podem acompanhar toda a vida.