Candidatos comemoram mais uma etapa concluída no processo de seleção para a Residência Médica em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 12/12/2025 11:17

Macaé - O resultado da prova objetiva da Residência Médica 2026 já mexe com a rotina de quem sonha em atuar nos hospitais de Macaé. A lista geral foi divulgada pela Comissão de Residência Médica e pela Secretaria Executiva de Ensino Superior, reunindo os candidatos que avançam no processo seletivo que determina o início da vida profissional de muitos médicos.

A relação completa está disponível no portal oficial do programa e marca uma das etapas mais aguardadas pelos concorrentes. Para quem pretende recorrer da classificação, o atendimento será presencial na Secretaria Executiva de Ensino Superior, na Cidade Universitária, que funciona na Rua Aloísio da Silva Gomes, número 50, no bairro Granja dos Cavaleiros. O prazo para contestação é exclusivo desta sexta-feira, com divulgação das análises prevista para o dia 17.

A nova turma atuará nos hospitais HPM e São João Batista, de acordo com cada especialidade. As atividades começam em 1 de março de 2026 e se estendem por períodos que variam entre dois e três anos, conforme o programa escolhido.

O processo oferece 29 vagas distribuídas em sete áreas: Clínica Médica com oito posições, Pediatria com cinco, Cirurgia Geral com quatro, Ginecologia e Obstetrícia com três, Medicina de Família e Comunidade com quatro, Ortopedia e Traumatologia com duas e Anestesiologia com três.

A expectativa agora se volta para a fase de recursos e para a preparação da nova equipe que, em breve, reforçará a rede de saúde da cidade.