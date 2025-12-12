Equipes do 32º BPM e da Polícia Civil reforçam atuação na Favela da Linha durante operação contra o tráfico - Foto: Divulgação

Publicado 12/12/2025 11:17

Macaé - O trabalho silencioso dos investigadores abriu caminho para mais um golpe contra o tráfico na Favela da Linha. Duas pessoas foram detidas após equipes do Grupamento de Ações Táticas do 32º BPM e da Polícia Civil unirem forças em uma operação que já vinha sendo planejada com base em monitoramento detalhado da movimentação local.

A dupla, segundo a polícia, atuava na venda direta de entorpecentes dentro da comunidade. As imagens e informações levantadas pelos agentes indicavam que o fluxo de usuários vinha crescendo, o que reforçou a necessidade de uma entrada estratégica. O cerco foi montado de forma precisa, pegando os envolvidos de surpresa.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam cento e uma cápsulas de cocaína e quarenta e uma pedras de crack. O material, já embalado e pronto para comércio, confirmou o que a investigação apontava: o ponto funcionava como área ativa de distribuição.

Os detidos foram levados para a 123ª DP, onde a autoridade policial registrou as autuações por tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme a Lei 11.343/2006. Um dos envolvidos permaneceu apreendido e o outro foi encaminhado ao sistema prisional. A ação reforça o esforço das forças de segurança para conter o crime e devolver tranquilidade aos moradores de Macaé.