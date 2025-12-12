Suspeito foi levado para a 123ª DP, onde ficou preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico - Foto: Reprodução

Suspeito foi levado para a 123ª DP, onde ficou preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráficoFoto: Reprodução

Publicado 12/12/2025 11:44

Macaé - O movimento suspeito que tomou conta do bairro Visconde terminou com a prisão de um dos nomes mais conhecidos do tráfico local. Palmito, apontado como gerente do ADA na Favela da Linha, foi detido em flagrante por policiais civis da 123ª DP durante uma ação coordenada pela equipe do delegado Victor Azevedo.

Os agentes circulavam pela Rua Secretário Saulo Brand quando perceberam a correria causada pela entrada de uma viatura da Polícia Militar na comunidade. O cenário indicava que alguém tentava acompanhar a movimentação policial. Atentos, os investigadores se posicionaram em um ponto estratégico para observar qualquer tentativa de fuga.

Pouco depois, uma motocicleta surgiu em direção à área monitorada. A abordagem confirmou a suspeita: o condutor era Palmito. Na revista pessoal, os policiais encontraram 100 pedras de crack, já preparadas para venda, além de um celular que será analisado pela investigação.

O suspeito foi levado para a 123ª DP, onde ficou preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A polícia reforça que denúncias anônimas ajudam a enfraquecer o crime organizado na região.