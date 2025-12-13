Encontro reuniu dirigentes do karatê nacional e representantes do município para discutir a candidatura de Macaé ao Pan-Americano Sênior - Foto: Divulgação

Encontro reuniu dirigentes do karatê nacional e representantes do município para discutir a candidatura de Macaé ao Pan-Americano SêniorFoto: Divulgação

Macaé - Macaé passou a figurar oficialmente entre as cidades cotadas para receber o Campeonato Pan-Americano Sênior de Karatê em 2026, competição que reúne as principais seleções das Américas e antecede o Mundial da modalidade. A articulação ganhou força após a visita do presidente da Confederação Brasileira de Karatê, Hermes Queiroz, acompanhado da técnica da Seleção Brasileira, Samara Jardim, ao chefe do Executivo municipal.

O diálogo destacou o potencial esportivo da cidade, que vem se consolidando como celeiro de atletas e palco de grandes competições. Somente neste ano, seis karatecas de Macaé foram convocados para as seleções de base do Brasil, além de dois representantes na categoria máster, números que chamaram a atenção da confederação.

Para Samara Jardim, que integra a comissão técnica da Seleção Brasileira, a possível escolha de Macaé representa reconhecimento e orgulho. Ela lembra que o país não sedia o Pan-Americano Sênior há uma década e que trazer o evento para a cidade colocaria o município no centro do karatê continental, atraindo atletas, equipes técnicas e visitantes de vários países.

Durante a conversa, também foi lembrado o sucesso recente de um Campeonato Brasileiro realizado no Ginásio Municipal, apontado pela CBK como exemplo de organização e estrutura. A avaliação positiva reforça a confiança na capacidade logística de Macaé para receber um torneio internacional de grande porte.

Com as tratativas avançadas, a cidade se aproxima de transformar o projeto em realidade e de escrever um novo capítulo no esporte local, unindo alto rendimento, visibilidade internacional e valorização dos atletas formados em casa.