Representantes de Macaé participaram do PNTP 2025, no TCE-RJ, ao lado de gestores de outros municípios e órgãos de controle - Foto: Divulgação

Publicado 13/12/2025 12:34

Macaé - Macaé entrou no centro das discussões sobre transparência pública ao participar do evento PNTP 2025: Promovendo a Transparência Pública, realizado na sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O encontro reuniu representantes dos 92 municípios fluminenses e consolidou o intercâmbio de experiências como um dos principais ganhos para cidades que buscam aprimorar a relação com a população por meio do acesso claro à informação.

Reconhecida por práticas de transparência ativa e gestão qualificada de dados públicos, Macaé integrou a programação ao lado de órgãos de referência nacional, como o Senado Federal, a Controladoria-Geral da União e a Transparência Internacional Brasil. O ambiente favoreceu debates sobre governança, controle social e inovação na administração pública.

Durante o evento, a ouvidora-geral Denize Neto representou o controlador-geral Edilson Santana e participou de reuniões com técnicos do TCE-RJ e de outros municípios, entre eles Arraial do Cabo, referência nacional no tema e detentor do Selo Diamante de Transparência. O diálogo aproximou equipes e abriu espaço para a construção de soluções conjuntas voltadas ao fortalecimento da escuta cidadã.

Denize destacou que a presença de Macaé reafirma um compromisso permanente com a melhoria dos canais de participação popular e com a transparência como prática diária da gestão pública. Segundo ela, a troca com outras cidades amplia horizontes e contribui para aperfeiçoar processos que impactam diretamente a vida da população.

O ouvidor Alex Xavier reforçou que a responsabilidade com dados públicos é parte essencial da administração moderna e depende do envolvimento de todas as equipes. Para ele, investir em capacitação e respeitar normas de transparência fortalece a confiança social e eleva o padrão de governança municipal.

Representando Arraial do Cabo, o ouvidor Enio Queiroz avaliou o intercâmbio como enriquecedor e destacou que compartilhar boas práticas ajuda a melhorar os serviços oferecidos à população. Ele lembrou que o reconhecimento nacional recebido pelo município é resultado de trabalho coletivo e contínuo.

O PNTP é coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e avalia a divulgação de informações públicas com base em critérios técnicos previstos na legislação. No encontro, também foram apresentados dados do ciclo 2025, painéis temáticos e reflexões sobre o uso responsável da tecnologia e da inteligência artificial a favor da transparência.

Ao participar do evento, Macaé reforça sua posição entre os municípios que apostam em gestão aberta, diálogo e controle social como caminhos para uma administração mais eficiente e próxima do cidadão.