Representantes de Macaé participaram do PNTP 2025, no TCE-RJ, ao lado de gestores de outros municípios e órgãos de controleFoto: Divulgação
Transparência pública ganha destaque com diálogo ampliado de Macaé com outros municípios
Cidade participa do PNTP 2025 no TCE-RJ e fortalece troca de experiências sobre governança e acesso à informação
Âmbar Energia avança sobre Macaé e fecha compra de termelétrica estratégica
Negócio inclui a Usina Norte Fluminense e um novo projeto de grande porte, ampliando o peso da cidade no mapa energético
Segurança no trajeto ganha foco em ação da PRF com trabalhadores em Macaé
Palestra levou orientação, dados e alerta sobre riscos no trânsito a funcionários de empresa da cidade
Macaé entra no radar do karatê continental para sediar o Pan-Americano de 2026
Cidade apresenta estrutura, atletas de destaque e articulação nacional para receber um dos maiores eventos da modalidade
Gerente do ADA no Visconde cai em operação da Polícia Civil em Macaé
Prisão ocorreu após abordagem estratégica que flagrou droga pronta para venda na Favela da Linha
Residência Médica 2026 divulga resultado e movimenta futuros especialistas em Macaé
Lista dos aprovados na prova objetiva já está no ar e candidatos têm prazo curto para apresentar recursos presencialmente
