Vista da Usina Termelétrica Norte Fluminense, em Macaé, um dos principais ativos de geração do estadoFoto: Ilustração

Publicado 13/12/2025 12:34

Macaé - Macaé voltou ao centro das decisões do setor elétrico nacional após a Âmbar Energia, braço do grupo J&F, firmar contrato para a compra da Usina Termelétrica Norte Fluminense, atualmente controlada pela francesa EDF. O acordo, confirmado pela empresa, reposiciona a cidade como peça-chave na estratégia de expansão de geração de energia no país.

Além da usina em operação, com potência instalada de 827 megawatts, o pacote inclui o projeto Norte Fluminense 2, que prevê a construção de uma nova termelétrica com cerca de 1.800 megawatts. Na prática, o movimento reforça o protagonismo de Macaé em um setor que combina segurança energética, investimentos robustos e impacto direto na economia regional.

O valor da negociação não foi divulgado. A conclusão da operação depende da análise e do aval dos órgãos reguladores. Procurada, a EDF não se manifestou sobre o contrato. A Âmbar confirmou a assinatura, sem detalhar prazos.

A compra em Macaé integra uma sequência de aquisições recentes da companhia. No fim de outubro, a Âmbar anunciou a incorporação de três termelétricas no Acre, responsáveis por parte significativa do abastecimento local. Antes disso, o grupo surpreendeu o mercado ao fechar acordo para adquirir a participação da Eletrobras na Eletronuclear, operadora das usinas de Angra 1 e 2, e ao avançar sobre ativos de geração e distribuição em Roraima.

Atualmente, a Âmbar Energia ocupa a posição de segunda maior geradora privada a gás natural do Brasil. O portfólio reúne 39 unidades de geração, entre hidrelétricas, solares, biomassa, biogás e térmicas, além de cerca de 700 quilômetros de gasodutos. Ao todo, são aproximadamente 4 gigawatts de capacidade instalada.

Com a entrada definitiva da Âmbar na Norte Fluminense, Macaé amplia sua relevância no setor energético e passa a integrar, de forma ainda mais direta, o mapa dos grandes investimentos em infraestrutura elétrica no país.