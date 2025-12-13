Agentes da PRF conversaram com colaboradores sobre atitudes simples que salvam vidas no trânsito - Foto: Reprodução

Agentes da PRF conversaram com colaboradores sobre atitudes simples que salvam vidas no trânsitoFoto: Reprodução

Publicado 13/12/2025 12:34

Macaé - Trabalhadores de Macaé pararam a rotina por algumas horas para falar de um assunto que começa fora do expediente, mas acompanha todos os dias: a segurança no caminho entre casa e trabalho. A Polícia Rodoviária Federal levou orientações práticas, números reais e exemplos do cotidiano a funcionários e colaboradores da empresa Actemium, durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho.

A atividade reuniu cerca de 320 pessoas e foi conduzida por agentes do Grupo de Educação para o Trânsito da PRF de Campos dos Goytacazes. A conversa abordou regras básicas do Código de Trânsito Brasileiro, com foco em comportamentos que fazem diferença na prevenção de acidentes, como respeito à sinalização, uso do cinto de segurança e atenção redobrada em trechos mais perigosos da região.

Os policiais também chamaram a atenção para um dos principais fatores de risco nas estradas: dirigir após o consumo de bebida alcoólica. O tema foi tratado de forma direta, destacando as consequências dessa escolha não apenas para quem dirige, mas para todos que compartilham a via.

A ação reforçou a importância da educação para o trânsito como ferramenta de cuidado coletivo. Ao aproximar a PRF do ambiente de trabalho, a iniciativa buscou despertar consciência, reduzir riscos no deslocamento diário e lembrar que chegar em segurança em casa também faz parte da jornada.