Pescadores e descascadeiras participam do primeiro mutirão da Frente de Trabalho do Pescador no Pontal, em Macaé. - Foto: Divulgação

Publicado 06/02/2026 15:57

Macaé - Pescadores e descascadeiras de Macaé começaram nesta sexta-feira, dia 6, uma rotina diferente da pesca tradicional, mas com o mesmo cuidado de quem vive do mar e do rio. Teve início a Frente de Trabalho do Pescador 2026, ação socioambiental que garante apoio financeiro às famílias durante o período do Defeso do Camarão e da Piracema e, ao mesmo tempo, reforça a preservação dos recursos naturais.

O primeiro mutirão aconteceu no Pontal, com ponto de encontro em frente ao Iate Clube, marcando o início de uma agenda que se estende por três meses. Ao todo, cerca de 500 pescadores e descascadeiras participam das frentes de trabalho, que incluem limpezas ambientais e atividades educativas como contrapartida social. Cada participante recebe um salário mínimo mensal, pago entre fevereiro e abril, período em que a pesca das espécies protegidas fica proibida por lei.

Mais do que renda, o projeto traz sentimento de pertencimento e valorização. Para quem depende exclusivamente da pesca, o Defeso costuma ser um momento de apreensão. A Frente de Trabalho transforma esse intervalo em oportunidade de cuidado com o próprio sustento. Em cada ação de limpeza ambiental, a expectativa é recolher, em média, cerca de seis toneladas de resíduos, retirados das margens do Rio Macaé e das áreas costeiras, ajudando a recuperar espaços fundamentais para a reprodução das espécies.

O período do Defeso tem como objetivo garantir a reprodução dos camarões rosa, branco e sete-barbas, com proibição da pesca em todo o Estado do Rio de Janeiro, conforme a legislação federal. A política pública adotada em Macaé busca equilibrar proteção ambiental e segurança econômica, assegurando que as famílias não fiquem desamparadas enquanto colaboram com a conservação dos ecossistemas.

Além das ações de campo, o cronograma prevê palestras e atividades educativas. A primeira acontece no dia 12 de fevereiro, no Paço Municipal, em parceria com a área da saúde, com serviços como aferição de pressão arterial, medição de glicose, orientações sobre prevenção do câncer de pele e distribuição de protetor solar, ampliando o cuidado com quem passa boa parte da vida exposto ao sol e à água.

A Frente de Trabalho do Pescador integra as ações do Defeso Municipal do Camarão e da Piracema 2026, regulamentado por legislação municipal e normas federais, reforçando o compromisso de Macaé com a sustentabilidade da pesca artesanal, a inclusão social e a preservação ambiental.