Palco montado na Praia dos Cavaleiros recebe o show de Paula Toller durante o Sesc Verão 2026Foto: Ilustração

Publicado 07/02/2026 18:41

Macaé - Macaé entra no clima do verão com um fim de semana que mistura grandes shows, esporte ao ar livre e atividades para todas as idades. O Sesc Verão 2026 movimenta a cidade neste sábado e domingo, com destaque para a apresentação da cantora Paula Toller, marcada para este sábado, às 21h, na Praia dos Cavaleiros.

Ícone do pop rock brasileiro, Paula Toller construiu uma trajetória que atravessa gerações. Revelada nos anos 1980 como vocalista do Kid Abelha, a artista soma mais de quatro décadas de carreira, sucessos consagrados e uma fase solo marcada por turnês recentes, como Amorosa, dirigida por Liminha. O show promete reunir clássicos que fazem parte da memória afetiva do público.

A programação musical segue no domingo, às 19h, com a banda Pop 3. O projeto reúne Henrique Portugal, ex-Skank, Charles Gavin, ex-Titãs, e George Israel, do Kid Abelha. No palco, o trio apresenta um repertório que passeia por hits conhecidos, composições autorais e novas sonoridades, criando um encontro entre diferentes fases do rock nacional.

Além da música, o esporte ganha espaço com o Esporte Verão Macaé 2026, na Arena Esportiva da Praia Campista. A iniciativa é gratuita e aberta ao público, com atividades que estimulam movimento, saúde e convivência.

No domingo, a programação começa cedo, às 8h, com futebol infantil, beach tennis e frescobol. Às 8h30, o pilates ocupa o Palco Esporte Verão. O karatê entra em cena às 9h, na Arena de Artes Marciais, seguido pelo jump, às 10h. À tarde, a capoeira acontece às 15h, e o ritmo toma conta do espaço às 16h, com a atividade de ritbox e dança.

Com atrações culturais e esportivas espalhadas pela orla, o fim de semana reforça o verão como tempo de encontro, lazer e celebração à beira-mar em Macaé.