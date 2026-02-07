Lideranças do atletismo nacional visitam Macaé e conhecem o pré-projeto da futura pista oficial da cidade - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Lideranças do atletismo nacional visitam Macaé e conhecem o pré-projeto da futura pista oficial da cidadeFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 07/02/2026 18:40

Macaé - O atletismo entrou de vez no centro das discussões sobre o futuro do esporte em Macaé. A cidade deu um passo estratégico ao receber, nesta quarta-feira, lideranças nacionais da modalidade para apresentar um pré-projeto que prevê a implantação de uma pista oficial de atletismo integrada a um complexo esportivo moderno.



O prefeito Welberth Rezende se reuniu com o ex-velocista olímpico André Domingos, um dos maiores nomes da história do atletismo brasileiro, e com o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Wlamir Motta Campos. A visita técnica reforçou a intenção de estruturar Macaé para receber competições de alto nível e fortalecer a formação de atletas.

Lideranças do atletismo nacional visitam Macaé e conhecem o pré-projeto da futura pista oficial da cidade Foto: Moisés Bruno H. Santos

Lideranças do atletismo nacional visitam Macaé e conhecem o pré-projeto da futura pista oficial da cidade Foto: Moisés Bruno H. Santos

Durante o encontro, secretários municipais, esportistas e o professor e treinador Hiller Franco, responsável pelo programa Atletismo Macaé no Ciep Municipalizado Maringá, acompanharam a apresentação do projeto. A proposta prevê pista com padrão oficial, vestiários, auditório, cobertura e equipamentos adequados para atletas, equipes técnicas e eventos de grande porte, integrando o futuro complexo ao Parque Olímpico.Para Welberth Rezende, a iniciativa amplia horizontes e cria oportunidades. O prefeito destacou que a cidade já possui talentos revelados e que investir em infraestrutura esportiva é garantir caminhos mais sólidos para o desenvolvimento humano e social.A importância do projeto também foi ressaltada por André Domingos, que vê na estrutura adequada um divisor de águas para a descoberta de novos talentos. Segundo o medalhista olímpico, investir em base e condições técnicas é essencial para que jovens atletas alcancem o alto rendimento.Wlamir Motta Campos reforçou que a proposta segue parâmetros técnicos adotados pela Confederação Brasileira de Atletismo e pode posicionar Macaé como um polo regional e nacional. Para ele, a cidade reúne condições para se tornar um centro de referência do atletismo fluminense.Após a agenda institucional, os visitantes seguiram para o Ciep Municipalizado Maringá, onde participaram de uma conversa com alunos e atletas do projeto Atletismo Macaé. O auditório cheio refletiu o impacto do encontro. Entre os estudantes, o jovem Artur Nascimento, de 14 anos, destacou a motivação ao ouvir histórias de superação e conquistas no esporte.Em um momento de emoção, André Domingos compartilhou sua trajetória, falou sobre escolhas, disciplina e perseverança, e incentivou os jovens a acreditarem nos próprios sonhos. O encontro também relembrou a histórica medalha de prata do revezamento 4x100 metros nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000, resultado que marcou o atletismo brasileiro.O professor Hiller Franco celebrou o reconhecimento e ressaltou o trabalho coletivo que sustenta o projeto, desenvolvido em parceria entre a escola, a Secretaria Municipal de Esportes, a Secretaria Municipal de Educação e a Associação Esportiva Cidadania e Dignidade.Presente ao encontro, a atleta Hakelly de Souza Maximiano da Silva, de 16 anos, considerada uma das grandes promessas do atletismo feminino nacional, simbolizou o potencial que a cidade já revela. Beneficiária do programa Bolsa Atleta, ela soma conquistas expressivas e foi eleita Atleta Revelação do país pela Confederação Brasileira de Atletismo.