Ônibus do Programa Saúde Até Você leva consultas e exames diretamente aos bairros de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 09/02/2026 18:37

Macaé - Moradoras do Horto começam a semana com um reforço importante no cuidado com a saúde. O bairro recebe, a partir desta terça-feira (10), o Programa Saúde Até Você, que leva atendimento médico e exames diretamente à comunidade, facilitando o acesso e reduzindo a distância entre as mulheres e os serviços essenciais.

O ônibus da Atenção Integral à Saúde da Mulher ficará estacionado no Horto até quinta-feira (12), das 9h às 16h, oferecendo consultas com clínico geral, atendimentos de enfermagem e a coleta do exame preventivo do colo do útero, o Papanicolau, por demanda espontânea. O acolhimento acontece por ordem de chegada, respeitando o limite de atendimentos por turno.

Além das consultas, o programa também contempla exames de ultrassonografia transvaginal. Nesse caso, as pacientes já foram previamente convocadas, seguindo a fila de espera organizada pela rede municipal de saúde.

Para realizar o exame preventivo, é necessário não ter mantido relação sexual nos dois dias anteriores, não estar menstruada e não ter utilizado pomadas vaginais nesse período. Documento oficial com foto e Cartão do SUS são obrigatórios.

Ao longo de fevereiro, o programa também vai passar pelo Assentamento Celso Daniel, Novo Horizonte, Campo d’Oeste e Miramar, ampliando o alcance da iniciativa. A proposta é simples e eficaz: levar o cuidado até onde as pessoas vivem, garantindo atendimento mais ágil, humano e próximo da realidade de cada mulher.