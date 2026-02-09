Ônibus do Programa Saúde Até Você leva consultas e exames diretamente aos bairros de MacaéFoto: Divulgação
Ônibus da saúde chega ao Horto com atendimento exclusivo para mulheres
Programa Saúde Até Você leva consultas e exames para mais perto de quem precisa em Macaé
Ônibus da saúde chega ao Horto com atendimento exclusivo para mulheres
Programa Saúde Até Você leva consultas e exames para mais perto de quem precisa em Macaé
Doação que salva vidas ganha ritmo de Carnaval em Macaé
Hemocentro intensifica campanha para reforçar estoques de sangue antes da folia
CMI abre prazo para renovação de matrículas em Macaé
Alunos de Inglês devem comparecer presencialmente entre os dias 10 e 12 de fevereiro
Mercado aquecido abre 643 portas para quem busca trabalho em Macaé
Vagas atendem diferentes perfis, do comércio ao setor offshore, e reforçam retomada do emprego na cidade
Chuva muda rotina e coloca Macaé em atenção máxima
Previsão indica pancadas fortes até terça-feira e reforça alerta para riscos de alagamentos e deslizamentos
Paula Toller embala Macaé em fim de semana de música, esporte e verão
Sesc Verão 2026 ocupa as praias com show nacional, atrações locais e programação esportiva gratuita
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.