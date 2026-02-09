Painel de vagas reúne oportunidades em diferentes setores e perfis profissionais em Macaé - Foto: Ilustração

Painel de vagas reúne oportunidades em diferentes setores e perfis profissionais em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 09/02/2026 18:37

Macaé - O movimento por uma vaga no mercado de trabalho ganha novo fôlego em Macaé nesta semana. Ao todo, 643 oportunidades estão abertas para quem deseja ingressar ou retornar ao emprego formal, com chances distribuídas em diversos setores da economia local e para diferentes níveis de escolaridade.

As ofertas alcançam áreas como comércio, indústria, serviços, hotelaria, alimentação, setor técnico e atividades offshore. Entre as funções com maior número de postos disponíveis aparecem camareira, com 76 vagas, auxiliar de cozinha, com 33, chefe de cozinha, com 30, operador de loja, também com 30, além de saloneiro, que soma 21 oportunidades. A variedade amplia as chances para quem busca o primeiro emprego, recolocação ou mudança de área.

O atendimento aos candidatos ocorre na Central do Trabalhador, localizada no Edifício Comercial Lotus, na Avenida Nossa Senhora da Glória, 1181, Praia Campista, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Quem não encontrar uma vaga compatível com o perfil pode realizar o cadastro de forma online, facilitando o acesso a futuras oportunidades.

Empresários também contam com canal direto para cadastrar vagas, fortalecendo a conexão entre quem oferece e quem procura trabalho. A lista completa das oportunidades está disponível para consulta.