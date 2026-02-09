Céu encoberto e chuva persistente mantêm Macaé em estado de atenção para riscos climáticos - Foto: Ilustração

Publicado 09/02/2026 18:37

Macaé - O céu carregado e a chuva persistente mudaram o ritmo da cidade nas últimas horas e acenderam o sinal de alerta em Macaé. A previsão de volumes elevados mantém o município em estado de atenção, diante do risco de alagamentos, transbordamento de rios e ocorrências em áreas mais vulneráveis.

O cenário é provocado pela atuação de um canal de umidade sobre a região, condição que favorece pancadas de chuva moderada a forte entre esta segunda-feira e a terça-feira. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia apontam acumulados que podem chegar a 30 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao longo do dia, volume suficiente para causar transtornos urbanos.

Com o solo encharcado, a orientação é redobrar os cuidados. Em casa, a recomendação é fechar portas e janelas, recolher objetos que possam ser levados pelo vento e desligar o gás em caso de risco. Se faltar energia, o uso de lanternas é indicado, evitando velas. Nas ruas, a atenção deve ser maior em áreas alagadas, próximas a encostas, rios e canais.

Moradores de regiões com histórico de deslizamentos precisam observar sinais como rachaduras no solo, estalos, inclinação de árvores e muros. Em situações assim, a saída preventiva para locais seguros pode evitar acidentes. Atividades ao ar livre, esportes, banho de mar, rio ou lago também devem ser evitados durante o período de instabilidade.

A Defesa Civil orienta ainda que veículos não sejam estacionados próximos a árvores, postes ou estruturas metálicas e alerta para o perigo de fios caídos, que jamais devem ser tocados.

Em caso de emergência, o atendimento funciona 24 horas pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp 22 99103 4275.