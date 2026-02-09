Centro Municipal de Idiomas oferece cursos de Inglês e mantém renovação de matrículas de forma presencial em Macaé - Foto: Ilustração

Centro Municipal de Idiomas oferece cursos de Inglês e mantém renovação de matrículas de forma presencial em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 09/02/2026 18:37

Macaé - Os estudantes que já fazem parte do Centro Municipal de Idiomas têm um compromisso marcado na agenda a partir da próxima terça-feira. A renovação de matrículas do CMI começa no dia 10 de fevereiro e segue até a quinta-feira, dia 12, garantindo a permanência dos alunos nas turmas de Inglês oferecidas pela unidade.

O processo será feito de forma simples e presencial, das 8h às 17h, diretamente na secretaria do Centro Municipal de Idiomas. Para facilitar a vida dos estudantes, não será exigida apresentação de documentos. Basta comparecer ao local dentro do prazo estabelecido para confirmar a vaga e seguir com os estudos.

O atendimento acontece na Rua Francisco Portela, número 410, no Centro, no prédio do Colégio Municipalizado Professora Maria Isabel Damasceno Simão, no terceiro andar. O espaço é referência na formação linguística no município e atende alunos que buscam ampliar oportunidades acadêmicas e profissionais por meio do aprendizado de um novo idioma.

Vinculado à Secretaria Adjunta de Ensino Superior, o CMI vem se consolidando como uma porta de acesso ao conhecimento e à qualificação. A orientação é para que os alunos não deixem para a última hora, evitando filas e garantindo tranquilidade no atendimento.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 22 99268 8153.