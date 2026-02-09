Hemocentro de Macaé aposta em clima acolhedor para incentivar a doação de sangue antes do Carnaval - Foto: Ilustração

Publicado 09/02/2026 18:37

Macaé - O sangue que salva vidas não pode faltar justamente quando a cidade entra em clima de festa. Em Macaé, a proximidade do Carnaval acendeu um sinal de alerta no sistema de saúde e mobilizou uma corrente solidária no Hemocentro do município, que reforça a campanha Solidariedade Não Tira Férias para garantir o atendimento a pacientes que dependem de transfusão.

Localizado no Centro da cidade, o Serviço Municipal de Hemoterapia vive dias de movimento acima da média. A unidade recebeu decoração temática, cores, adereços e mensagens que remetem à folia, criando um ambiente mais leve e acolhedor para quem decide doar. A estratégia vai além da estética: busca lembrar que, enquanto muitos aproveitam o feriado, hospitais seguem cheios e a demanda por sangue cresce, principalmente nos atendimentos de urgência e emergência.

A campanha começou em janeiro e já mostra resultado. Em uma das ações recentes, cerca de 70 voluntários passaram pela triagem e realizaram a doação em uma única manhã. Doadores veteranos, estreantes, famílias, amigos e representantes de grupos religiosos têm se unido em torno de um gesto simples, rápido e decisivo. Cada bolsa coletada pode ajudar a salvar até quatro vidas.

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar documento oficial com foto. Jovens de 16 e 17 anos devem estar acompanhados do responsável legal. Quem tem mais de 60 anos só pode doar se já tiver doado antes. Dormir bem, estar alimentado e evitar alimentos gordurosos antes da coleta também fazem parte dos critérios, assim como o intervalo mínimo de seis meses após tatuagens, piercings ou exames invasivos.

O Hemocentro atende não apenas Macaé, mas também unidades hospitalares de Conceição de Macabu e Carapebus, o que amplia a importância da manutenção dos estoques. A coordenação do serviço reforça que períodos festivos costumam reduzir o número de doadores, ao mesmo tempo em que aumentam os riscos de acidentes e internações.

A campanha segue ao longo do mês e integra um calendário permanente de ações de conscientização, como o Junho Vermelho e o Novembro Solidário. A mensagem é direta e necessária: solidariedade não tira férias e pode fazer toda a diferença quando alguém mais precisa.